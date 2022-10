Non è in discussione l’utilità di Rilevamento Incidenti, funzione disponibile su iPhone 14 (attualmente in super offerta su eBay) e iPhone 14 Pro e che in totale autonomia avverte le autorità in caso di incidente d’auto. È qualcosa che, letteralmente, può salvare vite. Detto ciò, Apple deve trovare il modo di risolvere un’anomalia che sta già creando qualche problema.

Come svelato – e dimostrato – da Joanna Stern, volto “tech” della redazione del Wall Street Journal, la feature sopracitata si attiva anche quando una persona che ha in mano, in tasca o in borsa un iPhone 14 è… sulle montagne russe! Movimenti frenetici e brusche frenate verrebbero dunque associate ad un incidente d’auto, e infatti sono già diverse le segnalazioni errate giunte alle forze dell’ordine.

Di seguito trovi un esempio, nel video condiviso dalla Stern tramite il suo profilo Twitter. In sottofondo si possono ascoltare le voci delle altre persone in compagnia del proprietario dell’iPhone 14 in un parco giochi di Cincinnati. Insomma, tutto fuorché un incidente d’auto.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:

“The owner of this iPhone was in a severe car crash…”

Except, the owner was just on a roller coaster.

🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz

— Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022