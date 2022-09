iPhone 14: cosa accade se non lo preordini ora?

Le scorte di alcuni modelli di iPhone e iPhone 14 Pro -in particolar modo quelli di punta- sono agli sgoccioli. Segno che i pre-ordini di iPhone 14 e iPhone 14 Plus e quelli di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stanno andando bene. Ma cosa accade se si decide di aspettare ancora invece di piazzare l’ordine finché si può?

Fermo restando che solo Apple conosce con precisione i propri flussi d’inventario, è innegabile che, a pochi giorni di distanza dall’apertura dei pre-ordini, alcuni modelli siano terminati prima di altri. Ci riferiamo alla scomparsa degli iPhone Pro Max.

Ciò può dipendere da diverse ragioni: magari Apple ha sbagliato le proporzioni, o semplicemente alcuni modelli piacciono più di altri; o magari i modelli di punta vengono sfornati più lentamente. Alcuni tagli di iPhone 14 Pro e Pro Max, per esempio, non sono mai approdati ad oggi su Amazon, il che lascia supporre che ce ne fossero pochi nei magazzini sin dal principio.

C’è pure il discorso che passare ad iPhone 14 da iPhone 12 o iPhone 13 non ha molto senso, a nostro giudizio; ma fare il salto al Pro o al Pro Max di sicuro giustificherebbe l’esborso. A cui si aggiunge un’altra considerazione: vale la pena spendere oltre 1.100€ per iPhone 14 quando, con meno poco più di 600€ ci si porta a casa un prodotto solo marginalmente meno potente?

Ciò potrebbe aver congelato l’intenzione di acquisto di alcuni utenti, ed è comprensibile. Ma attenzione, perché presto i i vecchi modelli spariranno dal mercato. E parliamo di dispositivi molto prossimi per prestazioni a quelli nuovi e che partivano già da prezzi di listino più bassi, cui si sono aggiunti vantaggi degli sconti sconti praticati da Amazon e dagli altri rivenditori. Insomma sono quasi altrettanto veloci ma costano centinaia di Euro in meno; per chi ha il budget ristretto, conviene puntare su di loro prima che spariscano dai radar.

Chi invece propendeva per un iPhone 14 farà bene ad accaparrarselo ora che le scorte tengono, perché gradualmente anche i modelli base presto evaporeranno. E quando ciò accadrà, preparatevi a molte settimane di attesa prima di rivederli online.

Al momento tutte le varianti di iPhone 14 e alcune di iPhone 14 Pro sono ancora disponibili per i pre-ordini del 16 settembre. Giorno in cui partiranno le consegne effettive.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

Tutte le configurazioni di iPhone 14 Pro Max, come detto, sono esaurite al momento della stesura di questo post.