iPhone 13 da 128GB, PREZZO SHOCK eBay sconto 190€

Anche se non è più lo smartphone di punta del listino Apple, è oggettivamente ancora uno dei migliori in circolazione ed è decisamente più consigliabile rispetto ad iPhone 14, che costa molto di più e mette sul piatto pochissime novità. Ecco perché ti segnaliamo questa offerta su eBay che ti consente di acquistare iPhone 13 da 128GB a soli 749,90€. Ed è uno sconto davvero conveniente se si considera che il prezzo di listino è di 939€: parliamo di ben 190€ di sconto da un rivenditore con ottime recensioni e migliaia di vendite andate in porto.

Lo smartphone è venduto da Megastore Italy, rivenditore professionale con feedback positivo al 100% (basato su oltre 205mila recensioni). La spedizione è gratuita, così come la restituzione, e siete protetti dalla Garanzia cliente eBay: se non ricevi l’oggetto che hai ordinato venite rimborsati

iPhone 13: Come il 14 ma meglio

Perché acquistare iPhone 13? Lasciamo rispondere la scheda tecnica di questo splendido smartphone realizzato in quel di Cupertino. Grazie al connubio tra hardware e software, ha pochissimi rivali sul mercato ma soprattutto costituisce un’ottima alternativa low-cost ad iPhone 14. Alla fine, a parte pochissimi dettagli trascurabili, sono praticamente lo stesso prodotto.