iPhone 11 a 498€: nuovo e con disponibilità immediata

Non serve svenarsi per portarsi a casa un iPhone di buona qualità. Oggi puoi acquistare un iPhone 11 da 64GB a soli 498€. Il prezzo scontato si riferisce al modello nuovo (NON ricondizionato) e nei colori bianco o nero.

iPhone 11: Buona Fotocamera + iOS 16

Attualmente, iPhone 11 è probabilmente il migliore smartphone di Apple in termini di rapporto qualità prezzo. Anche più di iPhone SE 2022, che non vanta un design full screen e non può fare affidamento sul Face ID e sulla doppia fotocamera da 12MP.

iPhone 11 ha display LCD Liquid Retina da 6.1″ e nella parte superiore ospita una tacca a cui ci si abitua in un lampo. Il notch, per chi non ne fosse a conoscenza, è un spazio che Apple ha ritagliato per il Face ID e la TrueDepth Camera da 12MP.

Il chip A13 Bionic fa girare tutto con una fluidità impressionante: nessun intoppo, anche quando si usano applicazioni particolarmente “pesanti”, come ad esempio Garage Band. Ma la punta di diamante è sul retro, dove troviamo un ultra-grandangolo con angolo di campo di 120° e un grandangolo con un autofocus pazzesco. E poi puoi registrare video a 4K fino a 60fps e scattare foto anche c’è poca luce, grazie alla Modalità Notte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.