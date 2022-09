C’è una soluzione più economica per acquistare un iPhone performante e affidabile (anche in ottica futura), e la propone Apple da diversi anni ormai. L’ultima generazione di iPhone SE è del 2022, ed è uno smartphone che in quanto a prestazioni è secondo davvero a pochissimi. Oggi iPhone SE 2022, nella configurazione con 64GB di archiviazione interna è acquistabile su Amazon a soli 487 euro grazie allo sconto del 13%. Ti ricordo che puoi pagare anche a rate grazie al servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 97,40 euro al mese.

iPhone SE 2022 ha un display LCD Retina HD da 4,7″ (1334×750 pixel), con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e luminosità massima di 625 nit. La vera sorpresa però è sotto la scocca, dove trova spazio il fenomenale chip A15 Bionic con CPU 6-Core, GPU 4-Core e Neural Engine 16-Core. È lo stesso processore di iPhone 13, l’ultimo Top di Gamma di Apple, giusto per rendere al meglio l’idea delle incredibili prestazioni di questo SE.

Sul retro abbiamo una fotocamera con grandangolo da 12MP, apertura focale ƒ/1.8 e zoom digitale fino a 5x. Il device supporta la Modalità Ritratto e può registrare video 4K a 24/30/60 fps. Per quanto riguarda la parte frontale, troviamo una fotocamera da 7MP con apertura focale ƒ/2.2 e supporto alla Modalità Ritratto.

Concludiamo segnalando altre caratteristiche degne di nota: batteria che garantisce fino a 15 ore di riproduzione video, certificazione IP67 (resistenza a schizzi, gocce e polvere) e tasto Home con Touch ID, il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Un chip che è una scheggia. Una batteria che dura molto di più. Una connessione 5G ultrarapida. Un design robusto e resistente. Una fotocamera favolosa. E l’amatissimo tasto Home.

Immagine di copertina ©TheVerge