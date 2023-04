iPadOS 17 potrebbe non essere compatibile con questi iPad

Con la WWDC23 non poi così lontana, iniziano a trapelare le prime voci sulla compatibilità dei vari aggiornamenti che Apple presenterà il 5 giugno. A differenza di iOS 17, solo in queste ore sono emerse informazioni (da prendere con le pinze, sia chiaro) su iPadOS 17. Qualcuno, purtroppo, resterà deluso.

Gli iPad sui quali probabilmente non sarà possibile installare iPadOS 17

La notizia giunge dal sito tech francese iPhoneSoft (via MacRumors) ed è una doccia fredda per chiunque sia in possesso di un iPad Pro con qualche anno in più sulle spalle. La fonte pare sia interna ad Apple, ma – come al solito – invitiamo tutti a prendere queste informazioni per quello che sono. Ovvero dei rumor.

Andiamo al dunque. Secondo le ultime, iPadOS 17 sarà compatibile con i seguenti tablet made-in-Cupertino:

iPad Pro (dal 2017 in poi)

iPad Air (dalla terza generazione in poi)

iPad “base” (dalla sesta generazione in poi)

iPad Mini (dalla quinta generazione in poi)

Di conseguenza, questi sono i tre iPad tagliati fuori:

iPad “base” di quinta generazione

iPad Pro di prima generazione da 9.7″

iPad Pro di prima generazione da 12.9″

Altra cosa da tenere a mente è che, nonostante nella lista dispositivi compatibili ci siano iPad del 2017, non tutte le nuove feature potrebbero essere supportate. È una strategia a cui siamo abituati ormai da tempo, frutto di scelte di marketing (per indirizzare gli utenti su nuovi modelli) ma anche di diversi limiti dell’hardware che sono sotto gli occhi di tutti.

Scopriremo la verità solo a giugno, al termine del kyenote di presentazione della WWDC23. In ogni caso, parlando di aggiornamenti e supporto negli anni, non si possono muovere critiche ad Apple. Giusto?

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.