iPadOS 17 porta miglioramenti significativi a Stage Manager e ai widget

Apple ha annunciato l’arrivo di iPadOS 17 entro la fine dell’anno, e oltre alle novità riguardanti Vision Pro e iOS 17, gli utenti iPad possono aspettarsi alcune modifiche importanti che renderanno l’esperienza ancora migliore. Finora, due aspetti si sono distinti nell’utilizzo di iPadOS 17 sul nuovo iPad Pro: gli aggiornamenti di Stage Manager e i widget più flessibili sulla schermata iniziale.

iPadOS 17: modifiche importanti per i widget e per Stage Manager

Stage Manager, introdotto con iPadOS 16 e macOS Ventura, ha ricevuto delle modifiche significative in iPadOS 17. Apple ha riservato solo una breve menzione durante la presentazione al WWDC di quest’anno, ma le modifiche apportate sono di notevole rilievo. La libertà nella disposizione e nel ridimensionamento delle finestre con Stage Manager è stata notevolmente ampliata. Pur non offrendo ancora la stessa flessibilità del Mac, questa nuova versione di Stage Manager è molto migliorata rispetto alla sua iterazione iniziale. Gli utenti possono godere di maggiore flessibilità e supporto per le finestre sovrapposte. Inoltre, è possibile aggiungere finestre all’area di lavoro corrente tenendo premuto il tasto Maiusc sull’icona dell’app. Questo cambiamento rende l’esperienza di Stage Manager molto più funzionale sull’iPad, specialmente se combinato con la possibilità di ridimensionare e posizionare le finestre.

Le modifiche apportate a Stage Manager in iPadOS 17 sono così significative e ben realizzate che rendono l’utilizzo del multitasking sull’iPad un’esperienza pratica e funzionale. È importante notare che si tratta ancora della versione beta di iPadOS 17 e Apple ha tutto il tempo per perfezionare ulteriormente il sistema prima del rilascio ufficiale previsto per l’autunno.

Un’altra caratteristica di rilievo in iPadOS 17 riguarda i widget sulla schermata iniziale. Apple ha introdotto i widget sulla schermata Home dell’iPad due anni fa con iPadOS 15, ma l’aggiornamento di quest’anno offre ulteriori funzionalità e flessibilità. In particolare, i widget sono diventati interattivi, consentendo agli utenti di eseguire azioni senza aprire l’app corrispondente.

Ad esempio, è possibile riprodurre musica o completare un’attività dell’elenco delle cose da fare direttamente dal widget. Inoltre, iPadOS 17 introduce un importante aggiornamento alla personalizzazione della schermata iniziale. In precedenza, i widget potevano essere posizionati solo attorno alle icone delle app, uno accanto all’altro. Tuttavia, con iPadOS 17, gli utenti possono posizionare i widget in qualsiasi punto della schermata iniziale, inclusa la possibilità di creare una striscia di widget lungo il lato della schermata principale dell’iPad. Questa maggiore personalizzazione e interattività dei widget li rende estremamente utili, soprattutto su iPad.

iPadOS 17 porterà un’esperienza migliorata agli utenti di iPad, con modifiche importanti a Stage Manager e ai widget. Le modifiche a Stage Manager offrono maggiore libertà nella gestione delle finestre e rendono il multitasking sull’iPad molto più funzionale. D’altra parte, i widget interattivi e la possibilità di personalizzare la schermata iniziale consentono agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio iPad.