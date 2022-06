iPadOS 16 è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo: dompo tante indiscrezioni, finalmente iPadOS 16 è arrivato. La parola d’ordine di questo software è “collaborazione” e ora capiremo perché.

Cooperazione quindi, non solo fra macchine all’interno dell’ecosistema ma anche fra altre persone. Il tablet diventa sempre più vicino al PC desktop. Sono tantissime le novità, ve ne citiamo alcune: Freeform, Stage Manager, Reference Mode e molto altro.

iPadOS 16: le novità più interessanti

In primo luogo citiamo la funzione Freeform che serve per far vedere, condividere e modificare un elemento agli altri utenti. Nello specifico, un documento bianco in cui tutti possono esprimere la propria opinione. Utile nel caso di brainstorming durante le call. Come sempre, supporto per la Pencil.

iMessage invece, si trasforma (e anche Messaggi): si possono modificare i contenuti con la suite Office di Apple, ma anche con i siti di Safari. Si possono perfino modificare i messaggi inviati, recuperare un sms cancellato, condividere con SharePlay e via dicendo.

Mail permette di cancellare un messaggio inviato ma anche di programmare le mail: utilissima per chi ne scrive (e ne riceve) molte. Più preciso lo strumento di ricerca.

Ora si possono condividere le foto con sei membri della famiglia e si possono selezionare le singole immagini.

Il browser nativo Safari cambia e diventa interattivo: gli utenti possono collaborare su alcuni Tab in tempo reale. In più, ci sono le passkey, ovvero un nuovo metodo di blocco/accesso che rende più sicuro l’accesso ad un determinato portale.

L’app Meteo diventa più versatile e ora sfrutta anche le dimensioni generose dei tablet Pro da 12,9 pollici. Tanti dati in più, come mappe con dati e molto altro.

Arriva Lixe Text anche sui video e Visual Look Up consente di prendere un oggetto/soggetto, scontornarlo e farlo diventare un meme, una gif, un’immagine a sé, decontestualizzata dallo sfondo.

Utile la Reference Mode per chi ha un iPad Pro da 12.9″, ma anche la Display Zoom Mode, la Virtual memory Swap e lo Stage Manager, il multitasking di livello desktop.

Cosa ve ne pare di iPadOS 16?