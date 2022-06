iPad diventerà sempre più simile ad un laptop con iPadOS 16

Domani si terrà il famoso evento WWDC 2022; si tratta dell’annuale conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori e ai progressi dei vari sistemi operativi.

Stando a quanto afferma il noto Mark Gurman di Bloomberg che cita fonti interne al colosso di Cupertino, domani scopriremo anche iPadOS 16, il nuovo upgrade per tablet. Questo dovrebbe vantare una UI aggiornata che renderà il dispositivo molto più simile ad un PC che ad un telefono. Ci saranno grosse novità sul fronte multitasking e molto altro ancora.

iPadOS, la vera svolta di iPad

Sappiamo che l’azienda di Tim Cook pone moltissima fiducia nei confronti del suo iPad: fin dal suo debutto, questo gadget è stato un vero e proprio game changer nel mercato che, con alti e bassi, ha saputo conquistare il cuore di moltissimi utenti. Con l’avvento dei Pro e dei chip M1 all’interno dei suddetti dispositivi, molti hanno criticato il software della mela come “troppo limitato”. iPadOS 16 quindi, dovrebbe andare in questa direzione.

L’interfaccia rinnovata sarà uno dei principali focus di questo WWDC 2022; ci saranno aggiornamenti anche per iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV e HomePod.

Inoltre dovrebbero far la loro apparizione anche i widget nella schermata di blocco, le funzioni audio e social integrate in iMessage, troveremo macOS con nuove impostazioni di sistema e un restyling ai quadranti e alla UI di watchOS. Con iOS 16, vedremo finalmente lo schermo Always On Display, infine.

Il debutto di questi software è fissato per settembre, immediatamente dopo il keynote autunnale di lancio dei nuovi iPhone 14. Adesso invece, ci saranno le versioni beta per sviluppatori.

