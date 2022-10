Nel corso dell’evento newyorkese di Google tenutosi pochi giorni fa, il gigante tech ha svelato qualche dettaglio in più sul Pixel Tablet e sull’interessante versatilità dello stesso: sul mercato nel 2023, sarà un dispositivo aperto a più utilizzi. Ebbene, a quanto pare, anche Apple starebbe puntando ad un risultato del genere per il suo di tablet. Nel futuro dell’azienda di Cupertino c’è anche l’iPad in salsa Echo Show?

La notizia arriva, come al solito, da Mark Gurman. La firma di Bloomberg e tra le principali fonti dell’industria tech per quel che riguarda Apple, ha svelato che quest’ultima starebbe lavorando ad un dock che consentirà agli utenti di trasformare l’iPad in uno smart display/speaker, proprio come il sopracitato device di Amazon (attualmente in offerta, lo puoi acquistare da qui).

Gettando uno sguardo a quanto fatto e farà la concorrenza, Amazon consente già qualcosa di simile con i tablet della linea Fire, mentre Google – come anticipato in apertura – ha annunciato al keynote di New York dedicato principalmente ai nuovi Pixel 7 che insieme al Pixel Tablet sbarcherà sul mercato anche un dock di ricarica che renderà il dispositivo da 10,95 pollici uno smart display a tutti gli effetti.

Apple, rivela Gurman, starebbe pensando di seguire l’esempio delle rivali. Dovesse andare in porto questa “visione”, sarà possibile utilizzare iPad (anche) come un device smart con tutti i pro del caso: videochiamate FaceTime, gestione dei dispositivi smart sparsi per casa tramite comandi vocali, musica in sottofondo, cornice digitale (o qualcosa del genere) e così via.

Una docking station non è certamente dietro l’angolo, a differenza dei nuovi iPad. È quasi certa la presentazione di nuovi tablet made-in-Cupertino entro la fine di ottobre, purtroppo “solo” tramite comunicati stampa. Un evento come quello del 7 ottobre è fuori questione.

Immagine di copertina © Parker Ortolani