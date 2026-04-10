iPad sempre più simile a un Mac: il multitasking fa un altro passo avanti

L’iPad continua a cambiare pelle e, con gli ultimi ritocchi al multitasking, si avvicina ancora un po’ di più a quell’idea di computer leggero e flessibile che Apple insegue da tempo.

Negli aggiornamenti più recenti di iPadOS 26.4, Apple ha lavorato proprio su uno degli aspetti più discussi: il modo in cui si gestiscono più app contemporaneamente. Non è una funzione nuova in senso assoluto, ma è stata resa più semplice e più immediata, soprattutto per chi usa l’iPad per lavorare, studiare o gestire più attività nello stesso momento.

Come funziona il nuovo multitasking

La differenza si vede subito nell’uso quotidiano. Ora è più facile aprire più finestre della stessa app o di app diverse e sistemarle sullo schermo senza passaggi complicati. Si possono affiancare rapidamente, ridimensionare con gesti più naturali e spostarle senza interrompere quello che si sta facendo.

Un esempio concreto: si può tenere Safari aperto da un lato mentre si scrive in Note o in un documento, trascinando testi e immagini da una finestra all’altra. Oppure lavorare su una mail mentre si consulta un file, senza dover continuamente chiudere e riaprire le app. Tutto avviene con meno passaggi e meno “attriti”, ed è proprio questo il punto chiave.

Un uso più vicino a quello di un computer

Questi cambiamenti rendono l’iPad più vicino a un’esperienza da Mac, ma senza copiarla. L’interazione resta pensata per il tocco, però diventa più coerente anche quando si usa una tastiera o un trackpad. Le finestre non sono più viste come un’aggiunta, ma come una parte naturale del sistema.

Chi lavora con più contenuti contemporaneamente lo percepisce subito. Passare da un’attività all’altra, organizzare lo spazio sullo schermo o confrontare informazioni richiede meno tempo e meno attenzione. Non serve più “pensare” a come gestire il multitasking: semplicemente funziona in modo più fluido.

Perché cambia davvero l’esperienza

Il risultato non è solo tecnico. È una sensazione diversa nell’uso quotidiano dell’iPad. Attività semplici, come rispondere a una mail mentre si controlla un sito o prendere appunti durante una ricerca, diventano più naturali. Anche piccoli miglioramenti nella gestione delle finestre fanno la differenza quando si usa il dispositivo per diverse ore al giorno.

Non significa che l’iPad sostituisca automaticamente un Mac, ma rende più credibile l’idea di usarlo come strumento principale in molte situazioni. Ed è proprio questa la direzione più interessante: meno limiti percepiti, più continuità tra le attività, e un sistema che si adatta meglio a chi lo utilizza davvero ogni giorno.