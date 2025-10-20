iPad Pro M5 è già preordinabile su Amazon a partire da ora

Come annunciato da Apple, il nuovo iPad Pro 11 è pronto a prendersi la scena e ad arrivare a casa degli appassionati del marchio di Cupertino. Infatti, Amazon ha aperto i preordini, con la formula del prezzo minimo garantito. Disponibile a partire dal 22 ottobre, questo nuovo modello di iPad pro presenta come protagonista indiscusso il nuovo chip M5, che promette di spostare l’asticella delle prestazioni ben oltre quanto visto finora, con una capacità di calcolo che strizza l’occhio non solo ai creativi, ma anche a chi pretende il massimo da ogni attività, dal multitasking spinto al rendering 3D in tempo reale.

La vera novità , però, si coglie a colpo d’occhio grazie al display Liquid Retina XDR, una soluzione che non lascia spazio a compromessi in termini di fedeltà cromatica, luminosità e gestione del contrasto. Soprattutto nella variante da 12 9 pollici, questa tecnologia offre una finestra sul mondo digitale capace di soddisfare anche i professionisti più esigenti: chi lavora con immagini, video o grafica sa bene quanto la precisione nella riproduzione dei colori sia un requisito imprescindibile. Non meno interessante la versione da 11 pollici, pensata per chi desidera un compromesso ideale tra portabilità e performance, senza rinunciare alla qualità visiva che ha reso celebre la linea Pro, disponibile anche nella versione da 13 pollici.

Uno degli elementi che più definisce la vocazione di questo tablet è la compatibilità con Apple Pencil di seconda generazione, accessorio che ormai rappresenta molto più di un semplice pennino: per designer, illustratori e creativi di ogni genere, è diventato uno strumento insostituibile, in grado di tradurre idee in progetti concreti con una precisione e una naturalezza sorprendenti. La sinergia tra hardware e software si fa sentire soprattutto nei flussi di lavoro più articolati, dove ogni dettaglio, ogni sfumatura e ogni tratto possono fare la differenza.

Sul fronte della connettività, Apple non si è fatta pregare: la presenza del modulo 5G nelle versioni Cellular dell’iPad Pro M5 apre scenari inediti per chi lavora spesso in mobilità e non vuole scendere a patti con la velocità di trasferimento dati. Sia che si tratti di caricare file pesanti, partecipare a videoconferenze in alta definizione o collaborare in tempo reale su progetti condivisi, la connessione ultraveloce diventa un alleato prezioso, in grado di trasformare qualsiasi luogo in un vero e proprio ufficio mobile.