iPad Pro 11'' M4 con 327 euro di sconto al Black Friday Amazon

Andrea Riva
Pubblicato il 20 nov 2025
Il Black Friday Amazon ci sorprende con un’offerta incredibile dedicata al mondo Apple: ben il 27% di sconto su Apple iPad Pro 11” M4 nella configurazione da 256GB, in vendita su Amazon Italia a soli 892 euro invece dei classici 1.219 euro di listino. Un risparmio secco di 327 euro che non passa inosservato, soprattutto se pensi a quanto sia raro vedere tagli simili su dispositivi di questo calibro, da sempre riferimento assoluto per chi pretende il massimo da un tablet professionale. È l’offerta ideale per chi vuole il meglio senza compromessi, che tu sia un creativo sempre in movimento, uno studente che punta in alto o un professionista che cerca prestazioni da vero fuoriclasse, questa è la porta d’accesso a un universo di possibilità senza precedenti.

Potenza e tecnologia senza rivali: il cuore della produttività

Il vero protagonista sotto la scocca è il chip M4, una garanzia assoluta per chi lavora con video in 4K, grafica complessa, rendering e tutte quelle applicazioni che mettono in ginocchio la concorrenza. Parliamo di una CPU fino a 10 core e una GPU altrettanto muscolosa, pronte a spingere al massimo software come Final Cut, Photoshop e tutte le app professionali più richieste. Ma non è solo questione di numeri: il display Ultra Retina XDR è un vero spettacolo per gli occhi, con colori vibranti, neri profondi e una fluidità senza pari grazie a ProMotion e al color gamut P3. E per chi lavora in ambienti luminosi o ha bisogno di ridurre i riflessi, la possibilità di optare per il vetro nanotexturizzato fa davvero la differenza. Il comparto audio e fotografico non è da meno: doppia fotocamera da 12MP, Center Stage per videochiamate sempre perfette, quattro microfoni di livello professionale, sistema audio a quattro speaker e scanner LiDAR per chi vuole sperimentare la realtà aumentata come mai prima d’ora. Il tutto completato da una connettività all’avanguardia con Wi-Fi 6E e porta USB-C Thunderbolt/USB4, per collegare senza limiti tutte le periferiche che desideri.

Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Argento

Apple iPad Pro 11”: Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 256GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Argento

L’ecosistema Apple al massimo: produttività e creatività in ogni situazione

Non finisce qui: iPad Pro 11” M4 si trasforma in una vera workstation portatile grazie alla compatibilità con Magic Keyboard e Apple Pencil Pro, rendendo il multitasking e la produttività un’esperienza senza precedenti. Con iPadOS hai tutto quello che serve per gestire più attività contemporaneamente, sfruttare Stage Manager, collegare display esterni e accedere a tutte le principali applicazioni professionali, il tutto con la sicurezza e la privacy garantite dall’elaborazione locale dei dati sensibili tramite Apple Intelligence. Attenzione però: offerte di questo tipo non durano a lungo, quindi se vuoi davvero portare a casa un top di gamma a un prezzo irripetibile, verifica subito la disponibilità su Amazon Italia (ASIN B0D3J9P7RK) e non lasciarti sfuggire questa occasione.

