iPad Pro 11 da 2TB: è la volta buona, risparmi 461 euro!

Scopri l'offerta Amazon per l'Apple iPad Pro 11'' con Chip M4, display Ultra Retina XDR, 2TB e Wi Fi 6E: prezzo €1.967,49, risparmio di €461,51 sul prezzo di listino.
Andrea Riva
Pubblicato il 17 ott 2025
Tempo di togliere dalla wishlist il tablet Apple più potente di sempre! Infatti, Amazon propone l’iPad Pro 11 con ben 2TB di archiviazione a €1.967,49, un risparmio immediato di €461,51 rispetto al listino ufficiale. Un’opportunità che non si lascia scappare, perché qui non si parla di un tablet qualunque, ma di un vero concentrato di potenza, eleganza e versatilità. L’offerta è di quelle che fanno gola sia a chi lavora in mobilità sia a chi pretende il massimo per produttività, creatività e intrattenimento, senza dover più scegliere tra prestazioni desktop e comodità di un device portatile. Approfittare ora di questa promozione significa garantirsi un compagno di lavoro e svago all’altezza di qualsiasi esigenza, senza compromessi e con un risparmio che si fa sentire.

Potenza senza limiti, display che incanta

A bordo del iPad Pro 11 batte il cuore del Chip M4, una garanzia di prestazioni che ridefinisce gli standard del settore. La CPU a 10 core e la GPU a 10 core non conoscono rivali: che si tratti di editing video in 4K, rendering 3D o gestione di app graficamente avanzate, tutto scorre fluido e senza incertezze. E quando lo sguardo si posa sullo schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici, l’esperienza visiva è semplicemente travolgente: colori vividi, contrasto profondo e una luminosità che valorizza ogni dettaglio, grazie alle tecnologie ProMotion, gamut P3 e True Tone. È il display che ogni creativo sogna e che ogni professionista desidera per presentazioni, grafica e multimedia di altissimo livello. La connettività Wi-Fi 6E e la porta Thunderbolt/USB 4 portano la produttività su un altro pianeta: trasferimenti rapidi, collegamento a monitor esterni e periferiche professionali, tutto a portata di mano.

Apple iPad Pro 11'': Chip M4 Progettato per Apple Intelligence, display Ultra Retina XDR, 2TB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, un giorno intero di batteria – Nero siderale

1.967,492.429,00€-19%
Versatilità e affidabilità, ogni giorno

Non basta la potenza, serve anche la flessibilità. Il comparto fotografico dell’iPad Pro 11 offre una camera frontale da 12MP con ultra grandangolo e funzione di inquadratura automatica, perfetta per videochiamate di lavoro e contenuti social impeccabili. Sul retro, il sensore da 12MP con flash True Tone e registrazione ProRes trasforma ogni scatto in un capolavoro, mentre il sensore LiDAR apre le porte alla realtà aumentata più avanzata. L’autonomia? Nessun pensiero: una sola carica basta per coprire l’intera giornata, anche con un uso intenso. Questo modello è la scelta numero uno per chi cerca uno strumento affidabile, espandibile con accessori come Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, e in grado di sostituire il notebook tradizionale. Non lasciarti sfuggire l’offerta: il iPad Pro 11 è la risposta definitiva a chi vuole tutto, subito e senza compromessi.

