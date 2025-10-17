iPad Pro 11 da 2TB: è la volta buona, risparmi 461 euro!

Tempo di togliere dalla wishlist il tablet Apple più potente di sempre! Infatti, Amazon propone l’iPad Pro 11 con ben 2TB di archiviazione a €1.967,49, un risparmio immediato di €461,51 rispetto al listino ufficiale. Un’opportunità che non si lascia scappare, perché qui non si parla di un tablet qualunque, ma di un vero concentrato di potenza, eleganza e versatilità. L’offerta è di quelle che fanno gola sia a chi lavora in mobilità sia a chi pretende il massimo per produttività, creatività e intrattenimento, senza dover più scegliere tra prestazioni desktop e comodità di un device portatile. Approfittare ora di questa promozione significa garantirsi un compagno di lavoro e svago all’altezza di qualsiasi esigenza, senza compromessi e con un risparmio che si fa sentire.

Potenza senza limiti, display che incanta

A bordo del iPad Pro 11 batte il cuore del Chip M4, una garanzia di prestazioni che ridefinisce gli standard del settore. La CPU a 10 core e la GPU a 10 core non conoscono rivali: che si tratti di editing video in 4K, rendering 3D o gestione di app graficamente avanzate, tutto scorre fluido e senza incertezze. E quando lo sguardo si posa sullo schermo Ultra Retina XDR da 11 pollici, l’esperienza visiva è semplicemente travolgente: colori vividi, contrasto profondo e una luminosità che valorizza ogni dettaglio, grazie alle tecnologie ProMotion, gamut P3 e True Tone. È il display che ogni creativo sogna e che ogni professionista desidera per presentazioni, grafica e multimedia di altissimo livello. La connettività Wi-Fi 6E e la porta Thunderbolt/USB 4 portano la produttività su un altro pianeta: trasferimenti rapidi, collegamento a monitor esterni e periferiche professionali, tutto a portata di mano.

Versatilità e affidabilità, ogni giorno

Non basta la potenza, serve anche la flessibilità. Il comparto fotografico dell’iPad Pro 11 offre una camera frontale da 12MP con ultra grandangolo e funzione di inquadratura automatica, perfetta per videochiamate di lavoro e contenuti social impeccabili. Sul retro, il sensore da 12MP con flash True Tone e registrazione ProRes trasforma ogni scatto in un capolavoro, mentre il sensore LiDAR apre le porte alla realtà aumentata più avanzata. L’autonomia? Nessun pensiero: una sola carica basta per coprire l’intera giornata, anche con un uso intenso. Questo modello è la scelta numero uno per chi cerca uno strumento affidabile, espandibile con accessori come Apple Pencil Pro e Magic Keyboard, e in grado di sostituire il notebook tradizionale. Non lasciarti sfuggire l’offerta: il iPad Pro 11 è la risposta definitiva a chi vuole tutto, subito e senza compromessi.