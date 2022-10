In attesa di scoprire le novità in ambito iPad che Apple ha riservato per questo già ricco 2022, trapelano in rete nuove informazioni circa il primo tablet pieghevole proprio dell’azienda di Cupertino. Ebbene, non ci sarà da attendere poi chissà quanto tempo.

Stando alle ultime condivise dagli analisti di CCS Insight, un iPad pieghevole lo vedremo nel 2024. Apple avrebbe optato per questa strategia per rompere il ghiaccio in un mercato attualmente dominato da Samsung con i suoi Z Fold e Z Flip, quasi a mo’ di esperimento prima di rivoluzionare anche il suo dispositivo di punta, ovviamente l’iPhone.

Pieghevoli Apple? Prima iPad, poi iPhone

A proposito di un iPhone foldable, durante un’intervista rilasciata a CNBC, Ben Wood della sopracitata CCS Insight ha dichiarato che secondo lui per Apple avrebbe poco senso lanciarne uno OGGI, in “questo panorama“, e che Tim Cook & co. inizieranno a sondare il terreno nel 2024 con un iPad, appunto.

Secondo Ross Young, esperto analista e fonte più che affidabile su ciò che riguarda Apple e non solo, il gigante di Cupertino starebbe effettuando dei test con un iPad da 20 pollici circa. Il pannello pieghevole, sempre secondo Young, potrebbe realizzarlo LG, con cui Apple starebbe già collaborando.

Ovviamente quanto appena riportato va preso con le dovute precauzioni. Da tempo ormai si parla di un device pieghevole (iPhone o iPad che sia) con un mela sulla scocca posteriore, ma fino ad oggi ci siamo dovuti accontentare di una marea di rumor, spesso rivelatisi ben lontani dalla realtà.

Insomma, non ci resta che attendere.