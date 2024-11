iPad di decima generazione ad un PREZZO IMPERDIBILE su Amazon

L’iPad di decima generazione è un dispositivo versatile e potente, perfetto per ogni esigenza, dal lavoro allo svago. Il suo incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone offre immagini vivide e colori naturali, per una visualizzazione ottimale in ogni condizione di luce. Grazie al chip A14 Bionic, con CPU a 6 core e GPU a 4 core, questo iPad è estremamente veloce e reattivo, in grado di gestire senza difficoltà app complesse e giochi ad alta grafica.

La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale orizzontale da 12MP, con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, è perfetta per videoconferenze e selfie di alta qualità, adattandosi automaticamente al tuo volto per un’inquadratura perfetta.

Per una sicurezza avanzata, l’iPad è dotato di Touch ID, che permette un’autenticazione sicura e veloce, anche per Apple Pay. Il Wi-Fi 6 garantisce una connessione ultra-veloce, permettendoti di rimanere sempre in contatto con il mondo.

Il connettore USB-C è utile per la ricarica rapida e per collegare accessori, rendendo l’iPad ancora più versatile. Compatto, potente e ricco di funzionalità, l’iPad di decima generazione è il dispositivo ideale per chi cerca prestazioni elevate, facilità d’uso e design elegante in un unico prodotto.

iPad oggi viene messo in offerta in occasione della settimana del Black Friday con uno sconto molto interessante e allettante del 20% per un prezzo finale e totale d’acquisto di 329€.