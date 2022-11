iPad 9ª gen. prezzo FOLLE a soli 313€ con Coupon su eBay

Dopo l’impennata dei prezzi di Apple su vecchi e nuovi modelli, le offerte su iPad sono diventate molto più rare. Ecco perché secondo noi non dovreste lasciarvi scappare questa offerta davvero imperdibile. L”iPad di 9° generazione che su Amazon trovi a 359€ (ed è già un buon prezzo), su eBay lo paghi solo 313€ tutto incluso con il codice REGALI22.

👉🏼 Importante. Per ottenere lo sconto immediato ricordati di inserire il codice REGALI22al momento del checkout.

iPad 2021: Ottimo Tablet

Non avrà il design squadrato di iPad Air né il Face ID d iPad Pro, ma questo tablet è un eccellente dispositivo per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere da tutto. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID ma resta un dispositivo potente, funzionale e adeguato a tutti gli usi.

Scheda tecnica alla mano, con meno di 300€ (sì, hai letto bene!) ci si porta a casa un tablet con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil di prima generazione e Smart Keyboard e la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto, oggi più che mai. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: il suo processore è perfettamente in grado di supportare iPadOS 16 lanciato solo poche settimane fa.

