Apple iPad (9° generazione): sconto del 15% su Amazon

State cercando un nuovo tablet da poter usare sia per il lavoro che per il vostro tempo libero, ma non volete spendere troppo senza dover rinunciare alla qualità. Ecco la soluzione perfetta alle vostre esigenze: Apple iPad di 9° generazione. Questo dispositivo è in offerta su Amazon a soli 329,00 €, uno sconto del 15% che vi consente di portarvi a casa un prodotto di alta qualità della nota azienda americana: Apple. Se cercate affidabilità e qualità l’unica soluzione possibile sono i prodotti delle mela e il loro tablet di 9° generazione a questo prezzo è davvero irresistibile. Inoltre ci teniamo anche a ricordarvi che l’assistenza clienti di Apple è tra le migliori al mondo, quindi per voi che con il tablet ci lavorate, questa è una cosa da tenere ben a mente.

Apple iPad: l’offerta che stavate cercando

Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali dell’Apple iPad di 9° generazione, in modo tale da poter apprezzare ancora di più questo sconto su Amazon:

Questo tablet ha un bel display Retina da 10,2″ con True Tone, per colori brillanti e luminosi anche quando siete all’esterno;

La sua potenza è data dal Chip A13 Bionic con Neural Engine per prestazioni senza inceppi durante tutte le operazioni;

La fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e la fotocamera frontale da 12MP vi consentono immagini di alta qualità, sia per i vostri social che per le vostre videochiamate di lavoro;

Memoria interna da 256GB;

Altoparlanti stereo per un’ottima qualità audio quando riproducete film e serie TV;

La tecnologia Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay per i pagamenti veloci;

Tutto questo e molto ancora in un telaio minimal e compatto ed oggi anche ad un prezzo ridicolo di soli 329,00 €, per poter acquistare un prodotto di casa Apple. Sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione a questo prezzo, motivo per la quale vi invitiamo a sbrigarvi per acquistarlo. Apple iPad di 9° generazione a questo prezzo è troppo invitante per farselo scappare.