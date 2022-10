Ci risiamo: nuovo prodotto Apple, stessa storia. Quasi come se fosse una tradizione, a confermare l’imminente aggiornamento di listino ci pensano i produttori di accessori che, prima del tempo, mettono in vendita accessori per device non ancora presentati. A questo giro, tocca all’iPad “entry-level” di decima generazione.

L’iPad di 10ª gen è dietro l’angolo

Non che ci fossero dubbi a riguardo, però così viene spazzata via anche quella minima speranza di una sorpresa. Sorprese ormai sconosciute per la community Apple, dato che praticamente tutto viene ampiamente anticipato da fughe di notizie senza controllo.

Tornando all’iPad di decima generazione, la redazione del blog asiatico MacOtakara ha notato su Amazon la presenza di una cover di ESR (un marchio abbastanza noto, anche in Italia) proprio per il tablet che Apple dovrebbe presentare nei prossimi giorni. Ma attenzione, non con un evento, ma con un freddo comunicato stampa.

Purtroppo al momento la pagina non è più raggiungibile (si saranno resi conto dell’errore…), ma i colleghi di 9to5Mac sono riusciti a catturare degli screen e a raccogliere qualche dettaglio. Stando a quanto descritto, la fotocamera sul retro sarà abbastanza simile a quella di iPad Air 4 e iPad Air 5 (almeno in termini di dimensioni), sarà supportata la Apple Pencil e – rullo di tamburi – il Touch ID sarà integrato nel pulsante di accensione/spegnimento.

E dunque, vuoi vedere che – finalmente – quest’anno anche l’iPad “più economico” (le virgolette sono d’obbligo) avrà un design degno di essere definito moderno? Sulle prestazioni non ci sono mai stati dubbi, ma sul look… Noi, e immaginiamo tanti altri potenziali acquirenti, incrociamo le dita.

Se non hai alcuna intenzione di aspettare la presentazione e il lancio sul mercato del nuovo iPad “liscio”, potresti optare per l’Air di quinta generazione attualmente in offerta su Amazon a 629 euro.