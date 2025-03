iOS, iPadOS e macOS: in arrivo un design ispirato a VisionOS?

Rivoluzione estetica in casa Apple? Il colosso di Cupertino sarebbe pronto a sorprendere con una trasformazione radicale dei suoi sistemi operativi. Con l’arrivo di iOS 19, iPadOS 19 e macOS 16, alcune indiscrezioni suggeriscono che l’azienda si appresti a ridefinire l’interazione uomo-macchina, ispirandosi all’innovativo VisionOS del visore Vision Pro.

Alla prossima Worldwide Developer Conference (WWDC) di giugno, Tim Cook e il suo team potrebbero svelare il cambiamento più significativo degli ultimi anni. Guidati da Alan Dye, vicepresidente del design dell’interfaccia umana, i team di Apple starebbero lavorando su un linguaggio visivo che combina semplicità e intuizione, con un focus su elementi circolari e superfici traslucide. Se le fonti di Bloomberg si riveleranno esatte, questo approccio dovrebbe introdurre una navigazione più fluida, creando al contempo un’esperienza utente coerente in tutto l’ecosistema Apple.

Il progetto rappresenterebbe una mossa strategica per rafforzare la leadership di Apple nel settore tecnologico. L’obiettivo, secondo Bloomberg, è quello di offrire un’interfaccia moderna e funzionale, che non solo rispecchi l’estetica del futuro, ma imponga nuovi standard nel design e nell’usabilità. Gli aggiornamenti, previsti per l’autunno, saranno un banco di prova fondamentale durante il WWDC, dove gli sviluppatori avranno la possibilità di testare e fornire feedback su questa audace direzione estetica.

Con questo ambizioso rinnovamento, Apple potrebbe dimostrare ancora una volta la sua capacità di anticipare le tendenze e di ridefinire il concetto di esperienza digitale.