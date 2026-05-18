iOS 27 può rendere i Genmoji più personali: Apple prepara suggerimenti automatici

Apple starebbe preparando per iOS 27 un modo più semplice e personale per usare i Genmoji, senza costringere ogni volta l’utente a scrivere un prompt.

La novità si chiamerebbe Suggested Genmoji e punterebbe a rendere più immediata una delle funzioni più riconoscibili di Apple Intelligence.

Prima di capire cosa cambia, vale la pena chiarire cosa sono i Genmoji. Si tratta di emoji personalizzate generate dall’intelligenza artificiale di Apple: invece di scegliere solo tra le emoji già disponibili nella tastiera, l’utente può descrivere una scena, un oggetto, una persona o una reazione e ottenere un’immagine in stile emoji da usare nei messaggi.

Le Suggested Genmoji sarebbero il passo successivo. Invece di aspettare che l’utente scriva manualmente una richiesta, iPhone e iPad potrebbero proporre Genmoji automatici partendo dalle foto presenti sul dispositivo e dalle frasi digitate più spesso. In pratica, il sistema proverebbe a suggerire emoji AI più vicine al modo reale in cui una persona comunica.

Cosa sono le Suggested Genmoji

Le Suggested Genmoji, almeno secondo le informazioni emerse finora, sarebbero suggerimenti creati da Apple Intelligence dentro la tastiera. Se un utente scrive spesso certe espressioni, usa determinati nomi, ha foto ricorrenti o comunica con uno stile preciso, iOS 27 potrebbe proporre emoji generate su misura senza partire ogni volta da zero.

È una differenza piccola solo in apparenza. Oggi i Genmoji richiedono un gesto volontario: bisogna pensare a cosa creare, scriverlo e attendere il risultato. Con i suggerimenti automatici, Apple proverebbe a portarli dentro il flusso normale della scrittura, accanto alle emoji e alle parole suggerite dalla tastiera. Il risultato sarebbe un uso più rapido e meno macchinoso.

Perché Apple vuole renderli più facili

Genmoji è una funzione originale, ma non sempre entra nelle abitudini quotidiane. Molti utenti la provano una volta, magari per curiosità, e poi tornano alle emoji classiche perché sono più veloci. Con Suggested Genmoji, Apple potrebbe ridurre proprio questo attrito: l’utente non deve inventare ogni volta l’idea, perché il sistema gli propone qualcosa di già coerente con il contesto.

Il vantaggio sarebbe evidente nelle chat. Un Genmoji basato su una foto, su una battuta ricorrente o su una frase usata spesso potrebbe sembrare più personale di una normale emoji. Apple, però, dovrà evitare suggerimenti casuali o troppo invadenti, perché una funzione pensata per essere simpatica rischia di diventare fastidiosa se compare nel momento sbagliato.

Foto, tastiera e privacy restano il punto delicato

Il nodo più importante riguarda la privacy. Una funzione che crea suggerimenti partendo da foto e frasi digitate tocca dati molto personali, anche se Apple tende a gestire queste operazioni con un forte accento sull’elaborazione locale. Secondo le anticipazioni, la novità sarebbe comunque opzionale nelle impostazioni della tastiera, dettaglio necessario per lasciare scelta all’utente.

Non è ancora chiaro se tutto continuerà a funzionare soltanto con modelli on-device o se alcune operazioni useranno risorse esterne. È un aspetto da seguire con attenzione, perché la forza dei Genmoji personalizzati dipende proprio dai dati dell’utente: più il sistema capisce foto e abitudini, più i suggerimenti diventano efficaci, ma anche più sensibile diventa il controllo delle autorizzazioni.

Per ora Suggested Genmoji va considerata una funzione attesa ma non ufficializzata nel dettaglio. Se arriverà davvero con iOS 27, potrebbe rendere i Genmoji meno una curiosità da provare e più uno strumento quotidiano per comunicare in modo personale. La sfida di Apple sarà farli sembrare utili e naturali, senza trasformare la tastiera in un luogo troppo invadente.