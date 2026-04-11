iOS 26.5 arriva a maggio: le novità che Apple prepara per iPhone

iOS 26.5 non sarà un aggiornamento destinato a stravolgere l’iPhone, ma porta alcuni interventi mirati che possono pesare più di quanto sembri nell’uso quotidiano, soprattutto per messaggi, mappe e piccoli dettagli del sistema.

Dopo i primi mesi di iOS 26, Apple sta lavorando a iOS 26.5, un update di metà primavera che, secondo le tempistiche seguite anche negli anni precedenti, dovrebbe arrivare intorno a maggio. Non è il classico aggiornamento che cambia volto al sistema, ma uno di quelli che servono a rifinire funzioni già presenti e ad aggiungere qualche novità concreta per chi usa l’iPhone ogni giorno.

Il punto più interessante è proprio questo: iOS 26.5 sembra muoversi nella direzione delle migliorie utili, non dell’effetto sorpresa. È una differenza che conta, perché spesso gli update di questa fase sono quelli che sistemano attriti reali e preparano il terreno per i mesi successivi.

Messaggi più protetti anche con Android

Tra le novità più discusse c’è il ritorno della crittografia end-to-end per i messaggi RCS tra iPhone e Android. Apple aveva già mostrato segnali in questa direzione con iOS 26.4, ma la funzione non era rimasta disponibile in modo stabile. Con iOS 26.5 beta, invece, la protezione è tornata e punta a rendere più sicure le conversazioni fuori dal classico perimetro di iMessage.

Nella pratica significa una cosa semplice: quando la funzione sarà attiva e supportata anche dall’operatore, le chat RCS tra iPhone e smartphone Android potranno contare su un livello di privacy più alto. Non è un dettaglio tecnico da poco, perché riguarda una parte sempre più comune della messaggistica quotidiana.

Apple Maps si prepara a cambiare passo

Un’altra area toccata da iOS 26.5 è Apple Maps. La beta introduce i cosiddetti Suggested Places, cioè suggerimenti di luoghi basati su ciò che è popolare nelle vicinanze, sulle ricerche recenti e su altri segnali contestuali. L’idea è rendere l’app più pronta a proporre destinazioni utili senza costringere ogni volta a partire da una ricerca manuale.

È una novità meno appariscente di altre, ma può rendere Mappe più comoda nell’uso reale, soprattutto per chi ormai la usa come alternativa stabile ad altre piattaforme. Nello stesso aggiornamento emergono anche i primi riferimenti a future forme di pubblicità locale dentro l’app, segno che Apple sta preparando un’evoluzione più ampia.

Un update piccolo, ma da non sottovalutare

Accanto a queste funzioni, iOS 26.5 include anche cambiamenti meno visibili, come nuove opzioni per gli acquisti in App Store e, in alcune aree, aggiustamenti legati agli accessori e all’ecosistema. Non sono elementi che da soli cambiano il rapporto con l’iPhone, ma contribuiscono a dare forma a un aggiornamento più ricco di quanto lasci intuire il numero finale.

Il dato più interessante, però, resta il tono generale dell’update. Apple non sta provando a stupire con effetti speciali, ma a rendere iOS 26.5 più coerente, più maturo e più solido nei punti che contano davvero. E quando un iPhone viene usato ogni giorno per comunicare, orientarsi e gestire servizi, anche un aggiornamento apparentemente minore può lasciare un segno più concreto del previsto.