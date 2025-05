iOS 19 e macOS 16, annunciate nuove feature di accessibilità

Apple ha condiviso un annuncio in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Accessibilità, presentando dieci nuove funzionalità innovative, compatibili con oltre un miliardo di dispositivi, e un’avanzata tecnologia vocale capace di replicare la voce umana in meno di 60 secondi con soli dieci campioni vocali. Le novità saranno integrate nei prossimi aggiornamenti dei sistemi operativi, inclusi iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12 e visionOS 3, previsti per settembre 2025 dopo la presentazione ufficiale al WWDC 2025.

L’ecosistema tecnologico di Apple diventa sempre più inclusivo, con strumenti pensati per abbattere barriere e migliorare l’esperienza di tutti gli utenti. Tra le novità spiccano le “Etichette di Nutrizione per l’Accessibilità”, che saranno introdotte nell’App Store per identificare facilmente le caratteristiche inclusive delle applicazioni. Un altro punto di forza è la nuova funzione “Lente di Ingrandimento”, che trasforma Apple Vision Pro e Mac in strumenti avanzati per ingrandire testi e oggetti utilizzando fotocamere USB o iPhone.

Un’attenzione particolare è stata dedicata alle esigenze di chi vive con disabilità visive o dislessia, grazie all'”Accessibility Reader”. Questo strumento di lettura integrato offre opzioni di personalizzazione avanzate per testi, colori e spaziature, rendendo più semplice la fruizione dei contenuti digitali su iPhone, iPad e Mac.

Sul fronte delle tecnologie indossabili, Apple Watch introduce “Live Captions”, che consente di avere trascrizioni audio in tempo reale direttamente al polso. Non meno importante è il potenziamento delle funzionalità di zoom su Vision Pro, che migliora ulteriormente l’accessibilità visiva.

Tra le innovazioni più rivoluzionarie spicca “Personal Voice”, una tecnologia basata sul machine learning che permette di creare una replica vocale personalizzata in tempi record. Questa funzione, insieme all'”Accesso Braille”, rende i dispositivi Apple strumenti imprescindibili per la scrittura e lettura in braille.

Anche il settore automobilistico beneficia di questi aggiornamenti: CarPlay introduce il supporto per testo grande e capacità di riconoscimento sonoro per eventi come il pianto di un bambino o l’avvicinamento di sirene. Questo dimostra l’impegno di Apple nel rendere la tecnologia non solo avanzata, ma anche profondamente umana e universale.