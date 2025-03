iOS 18.4: Le novità della nuova beta di Apple

Apple ha rilasciato la quarta beta di iOS 18.4, offrendo agli sviluppatori e agli utenti un assaggio delle funzionalità che trasformeranno l’esperienza digitale. Tra le novità più attese spicca la tecnologia Visual Intelligence, inizialmente esclusiva per iPhone 15 Pro e ora in arrivo anche sui modelli iPhone 16 e 16 Pro. Questa funzionalità avanzata di ricerca visiva, attivabile dal Centro di Controllo, tramite il pulsante Azione o l’app Shortcuts, promette di ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono con i propri dispositivi.

Un altro highlight dell’aggiornamento è il ritorno dei nuovi emoji, un’aggiunta che gli utenti attendevano da oltre un anno. Tuttavia, l’aggiornamento non si limita a questo: include una riprogettazione di CarPlay, che introduce una grafica rinnovata e nuove funzionalità integrate, e notifiche potenziate dall’intelligenza artificiale per una gestione più efficiente delle priorità. Gli amanti della cucina troveranno interessante il servizio di ricette culinarie esclusivo per Apple News+, mentre il Centro di Controllo si arricchisce di scorciatoie musicali contestuali che suggeriscono playlist personalizzate per ogni stato d’animo o attività.

Particolarmente rilevante è l’espansione linguistica di Apple Intelligence, che ora supporta l’italiano, insieme a francese, tedesco, portoghese brasiliano, spagnolo, giapponese, coreano e cinese semplificato. Inoltre, gli utenti di India e Singapore potranno usufruire di versioni localizzate dell’inglese, rendendo questa tecnologia ancora più accessibile e globale.

Per chi desidera esplorare in anteprima queste funzionalità, la beta pubblica è già disponibile tramite il programma beta di Apple, con iscrizione gratuita. L’installazione è semplice e avviene direttamente dalle Impostazioni del dispositivo. L’attesa per il rilascio ufficiale è breve: l’aggiornamento sarà disponibile per tutti a partire da aprile.