iOS 17 porta l'app Mappe sulla lock screen, proprio come per il lettore musicale

Apple si prepara a rivoluzionare l’esperienza dell’app Mappe su iPhone con l’imminente rilascio di iOS 17, portando una serie di migliorie e novità al sistema di navigazione integrato nel dispositivo. Secondo il noto leaker @Analyst941 su Twitter, il prossimo aggiornamento del sistema operativo introdurrà nuove indicazioni dettagliate turn-by-turn e un nuovo design per la schermata di blocco, rendendo più agevole l’utilizzo dell’app senza occupare l’intero display dello smartphone.

Nell’attuale versione di iOS 16, quando si utilizzano le indicazioni in tempo reale dell’app Mappe sulla schermata di blocco, l’app prende il controllo dello schermo, nascondendo tutti gli altri elementi. Con l’arrivo di iOS 17, questo aspetto cambierà: le indicazioni fornite dall’app Mappe includeranno dati delle mappe visive in tempo reale e occuperanno solo una parte della schermata di blocco. I pulsanti per la Fotocamera e il Flash LED, così come le notifiche dell’app, rimarranno visibili alla base del display, consentendo agli utenti di accedere rapidamente a queste funzioni senza dover sbloccare il dispositivo.

Questo cambiamento di design è solo una delle numerose migliorie previste per l’app Mappe con iOS 17. È possibile che Apple introduca anche nuove funzionalità, come la visualizzazione di informazioni sul traffico in tempo reale, suggerimenti per percorsi alternativi e l’integrazione con altri servizi di navigazione e trasporto. Inoltre, potrebbero essere aggiunte nuove opzioni di personalizzazione, come la possibilità di modificare la visualizzazione delle mappe, impostare preferenze per le indicazioni e salvare luoghi e percorsi preferiti.

Love it or don’t, Apple doesn’t care – this is the new Maps “Live Activity” for Lock Screen (all iPhones).

– Seamless transition when unlocking.

– View notifications over the map by swiping up as usual.

– shows most Lock Screen elements until unlocked (except widgets afaik). pic.twitter.com/7PUwRUXgVx

— 941 (@analyst941) May 8, 2023