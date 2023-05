iOS 17: le funzioni più attese in arrivo su iPhone

L’attesa è quasi finita: iOS 17, il nuovo sistema operativo di Apple, dovrebbe essere annunciato durante il keynote del WWDC 2023 il 5 giugno. In attesa dell’evento, ecco una panoramica delle funzioni più interessanti che potremmo vedere nel prossimo aggiornamento software per iPhone.

iOS 17, le migliori funzioni in arrivo

Rinnovo del Control Center: iOS 17 dovrebbe presentare un Control Center rivisitato e più personalizzabile, con la possibilità di regolare liberamente la luminosità della torcia, attualmente limitata a quattro livelli preimpostati. Miglioramenti all’app Wallet: l’app Wallet sarà ridisegnata con nuove schede e funzionalità di ricerca, rendendola più facile da usare e da navigare. CarPlay di nuova generazione: la prossima generazione di CarPlay offrirà il supporto per più display, widget e integrazione con funzioni del veicolo come il cruscotto, i controlli del clima e la radio FM. App Journal: Apple starebbe sviluppando un’app di diario per iPhone che si propone di competere con app simili come Day One. Sideloading delle app nell’UE: in conformità con la Digital Markets Act dell’Unione Europea, Apple potrebbe consentire il sideloading delle app su iPhone, permettendo agli utenti di installare app al di fuori dell’App Store. Monitoraggio dell’umore: iOS 17 includerà nuovi strumenti per monitorare le emozioni e gestire le condizioni della vista nell’app Health su iPhone. Espansione degli avvisi di tracciamento indesiderato: Apple prevede di estendere gli avvisi di tracciamento indesiderato simili a quelli di AirTag anche ai tracker di terze parti, in modo da combattere l’abuso dei dispositivi di tracciamento Bluetooth.

Non tutte queste funzioni potrebbero essere disponibili immediatamente con il rilascio di iOS 17, ma potrebbero essere introdotte in versioni successive come iOS 17.1 o iOS 17.2. La prima beta di iOS 17 sarà resa disponibile ai membri del programma Apple Developer poco dopo il keynote, mentre una beta pubblica dovrebbe essere disponibile a luglio per i membri del programma Beta Software di Apple. Come al solito, l’aggiornamento dovrebbe essere distribuito ampiamente a settembre, in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone.