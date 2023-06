iOS 17: novità in arrivo su Musica, Podcast e Mappe

Dopo il recente lancio dei nuovi sistemi operativi per i dispositivi Apple, l’azienda ha svelato una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che arriveranno presto su molti dei suoi servizi. Durante il keynote del WWDC, Apple ha presentato alcune di queste funzionalità, e ora conferma che saranno disponibili tramite aggiornamenti entro la fine dell’anno.

Le nuove funzionalità di Apple Music, Podcasts e Mappe: Un’esperienza migliorata in arrivo con iOS 17

Le novità che verranno introdotte grazie a iOS 17 coinvolgono servizi come Apple Music, Apple Podcasts e Apple Maps, promettendo di arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Apple Music: Playlist collaborative e karaoke su Apple TV

Una delle funzionalità più attese su Apple Music è la possibilità di creare playlist collaborative. Questa funzione consentirà ai familiari e agli amici di unirsi per creare mixtape condivisi e addirittura aggiungere reazioni di emoji ai brani specifici. Inoltre, gli abbonati ad Apple Music potranno godersi sessioni di karaoke su Apple TV, accompagnati dai testi delle canzoni. Questo renderà le serate di karaoke ancora più divertenti e coinvolgenti per gli utenti di Apple.

Apple Podcasts: Programmi radiofonici di Apple Music e maggiore dettaglio sugli artisti

Apple Music aprirà le porte ai podcast con l’integrazione dei programmi radiofonici di Apple Music su Apple Podcasts. Gli utenti potranno iscriversi alle loro serie preferite e accedere a una vasta gamma di contenuti audio. Inoltre, Apple Music fornirà maggiori dettagli sugli artisti, offrendo agli utenti informazioni approfondite su coloro che sono coinvolti nella creazione di brani. Questa funzione sarà particolarmente apprezzata dai fan della musica che vogliono conoscere meglio gli artisti che amano.

Apple Maps: Mappe offline, ricarica dei veicoli e informazioni sui sentieri

Apple Maps riceverà diverse nuove funzionalità che renderanno l’esperienza di navigazione ancora più comoda e informativa. Gli utenti saranno in grado di scaricare mappe per un uso offline, consentendo loro di accedere alle informazioni necessarie anche nelle zone a bassa copertura di dati. Inoltre, Apple Maps fornirà informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, permettendo agli utenti di pianificare i loro viaggi in modo efficiente. Sarà anche possibile visualizzare dettagli sui sentieri nei parchi, inclusi l’altitudine e la lunghezza, consentendo agli appassionati di escursioni di pianificare le loro avventure in modo più accurato.