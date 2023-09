iOS 17, le 10 funzionalità che devi assolutamente provare

L’attesa è finita. Dopo mesi di beta testing, Apple ha finalmente svelato al mondo iOS 17 il 18 settembre, a seguito dell’evento iPhone 15. La nuova versione dell’OS porta con sé un insieme di funzionalità innovative e ottimizzate per garantire un’esperienza utente sempre più intuitiva e personalizzata.

Scopriamo le novità più significative di iOS 17

Modalità StandBy dell’iPhone: Apple ha rinnovato l’esperienza di blocco schermo introducendo la nuova modalità StandBy orizzontale. Tra le novità, configurazioni personalizzate a doppia visualizzazione e una vasta gamma di quadranti orologio che possono occupare l’intero schermo. E non è tutto: ora è possibile integrare widget di terze parti direttamente in modalità StandBy. Contact Posters: Questa funzionalità offre un’ampia varietà di opzioni per creare design personalizzati, sia per te stesso che per altri contatti. Segreteria Telefonica Dal Vivo: Mai più messaggi persi o chiamate non restituite. Con la segreteria telefonica in tempo reale, potrai decidere se rispondere a una chiamata mentre qualcuno sta registrando un messaggio. Personal Voice: Una feature pensata per il futuro. Che tu soffra di una malattia degenerativa o semplicemente desideri essere proattivo, ora puoi archiviare una replica della tua voce. Mappe Apple Offline: Ideale per chi è sempre in movimento. Scarica le mappe e usale offline per risparmiare batteria o in assenza di connessione. Condivisione Password: La sicurezza prima di tutto. Con iOS 17, puoi condividere le tue password in modo sicuro creando depositi di portachiavi iCloud condivisi. Eliminazione Automatica dei Codici 2FA: Dopo aver utilizzato i codici di verifica 2FA, iOS 17 li elimina automaticamente, mantenendo pulita la tua cronologia dei messaggi. Widget Interattivi: Una vera e propria rivoluzione per la schermata Home e la schermata di blocco. Interagisci direttamente con le tue app preferite senza doverle aprire. Nuova Interfaccia per Messaggi e Adesivi: iOS 17 arricchisce la tua chat con la possibilità di rispondere con emoji o adesivi personalizzati e introduce una nuova interfaccia per iMessage. Distanza dello Schermo: Un pensiero per la salute dei tuoi occhi. Questa funzionalità previene l’affaticamento visivo e riduce il rischio di miopia nei più giovani.

Bonus: Audio Adattivo degli AirPods Pro 2: Se possiedi gli AirPods Pro 2, ti attendono sorprese. L’audio adattivo promette un’esperienza sonora senza precedenti.

iOS 17 non è solo un aggiornamento: è una vera e propria rivoluzione per tutti gli utenti iPhone. Che tu sia un fan di lunga data di Apple o un nuovo utente, queste nuove funzionalità promettono di migliorare la tua esperienza quotidiana, rendendo ogni interazione più fluida, intuitiva e personalizzata. Non resta che provarle tutte e lasciarsi sorprendere.