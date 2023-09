iOS 17: come risolvere il fastidioso lag della tastiera

Dopo l’atteso lancio di iOS 17, alcuni utenti hanno segnalato alcuni problemi. Dopo aver sperimentato alcuni problemi con la durata della batteria dopo aver installato il nuovo aggiornamento, alcuni utenti hanno anche notato dei lag con la tastiera sui loro dispositivi. Questo tipo di intoppi può rendere difficile la digitazione e rallentare l’uso quotidiano del dispositivo. Se anche tu hai notato questo problema, non temere. Grazie ad una recente guida, abbiamo una soluzione per te!

Come risolvere il lag della tastiera su iOS 17

Come sempre, la prima cosa da fare in questi casi è provare il famoso “spegni e riaccendi”. Basterà tenere premuto per qualche secondo il pulsante di accensione e spegnere il telefono, per poi riaccenderlo grazie allo stesso pulsante. Se questo non funziona, allora devi provare ad eseguire questi passaggi per pulire la tastiera.

Vai alle Impostazioni: Sul tuo iPhone o iPad, apri l’app “Impostazioni”. Seleziona “Generale”: Scorri verso il basso nell’elenco delle opzioni fino a trovare “Generale” e toccalo. Reimposta le impostazioni: Dopo aver selezionato “Generale”, cerca e seleziona l’opzione “Reimposta”. Da lì, scegli “Reimposta impostazioni tastiera”. Questa azione riporterà la tua tastiera alle sue impostazioni originali, eliminando potenziali conflitti che potrebbero causare il lag.

Dopo aver completato questi passi, prova a utilizzare la tastiera per vedere se il problema è stato risolto. Se non noti miglioramenti, potrebbe essere utile riavviare il dispositivo e ripetere il processo.

Ci auguriamo che questa soluzione ti aiuti a eliminare qualsiasi lag della tastiera su iOS 17 e ti permetta di goderti una digitazione fluida e reattiva. Resta sintonizzato per ulteriori guide e consigli su come ottenere il massimo dai tuoi dispositivi Apple.