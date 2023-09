iOS 17: problemi di batteria per questi iPhone meno recenti

L’attesa era tanta per l’aggiornamento iOS 17, che prometteva novità ed eccitanti funzionalità per gli utenti iPhone. Tuttavia, non tutti hanno festeggiato. Diversi proprietari di iPhone hanno riscontrato problemi relativi alla durata della batteria, soprattutto su alcuni modelli più datati. Esaminiamo la situazione.

Compatibilità di iOS 17 e modelli interessati

Apple, con l’arrivo di iOS 17, ha esteso la compatibilità a molti dei suoi dispositivi, escludendo però alcune vecchie glorie come l’iPhone X. I modelli che hanno ricevuto l’aggiornamento comprendono le serie iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE 3 e iPhone SE 2.

Ma a fronte di un aggiornamento del sistema operativo, una questione preoccupante si è fatta avanti: molti utenti hanno lamentato un rapido esaurimento della batteria dopo aver installato iOS 17.

Test sulla durata della Batteria

IAppleBytes, nel tentativo di comprendere meglio la situazione, ha effettuato dei test su diversi modelli di iPhone, tra cui l’iPhone SE 2, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13. I risultati ottenuti, sfruttando il tool di test di Geekbench, hanno messo in luce una significativa riduzione della durata della batteria post-aggiornamento.

L’iPhone 13 e l’iPhone XR si sono rivelati i più colpiti. Quest’ultimo, in particolare, ha visto la peggior performance energetica dalla sua compatibilità con iOS 14. IAppleBytes ha fornito un grafico dettagliato per illustrare la progressione della durata della batteria nelle varie versioni di iOS, sottolineando il declino con l’arrivo di iOS 17.

Numerosi utenti, tra cui molti sulle piattaforme Reddit e sulle pagine di supporto Apple, hanno condiviso esperienze simili, confermando le preoccupazioni riguardo alla durata della batteria su iOS 17.

Data l’attuale situazione, sembra sensato suggerire agli utenti che non hanno ancora fatto il passaggio a iOS 17 di rimanere su iOS 16.7, in modo da evitare potenziali problemi di batteria.

Tuttavia, Apple è sempre stata nota per la sua attenzione al cliente e ai feedback degli utenti. È quindi probabile che il colosso di Cupertino stia già lavorando a una soluzione, e che nei prossimi aggiornamenti possa presentare una correzione che ottimizzi la gestione energetica di iOS 17, rendendo l’esperienza utente omogenea su tutti i modelli di iPhone.

Mentre attendiamo ulteriori sviluppi, la prudenza potrebbe essere la strategia migliore per gli utenti di iPhone più datati che desiderano mantenere un’esperienza ottimale del loro dispositivo.