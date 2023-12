iOS 17.3: una rivoluzione per Apple Music

Apple Music porta un tocco di vivacità e interattività alle sue playlist collaborative con l’introduzione di reazioni emoji in iOS 17.3 beta. Questa novità, che segue l’aggiunta della funzionalità “Protezione dispositivo rubato” nella stessa versione beta, rappresenta un passo avanti significativo nella personalizzazione dell’esperienza utente su Apple Music.

iOS 17.3 introdurrà le playlist collaborative e la protezione per i dispositivi rubati

Le playlist collaborative, una funzione molto attesa dagli utenti di Apple Music, hanno fatto la loro prima comparsa nelle beta iniziali di iOS 17.2. Tuttavia, Apple ha successivamente rimosso questa funzionalità, aggiornando il suo sito web per indicare un rinvio al 2024. Ora, con iOS 17.3 beta 1, le playlist collaborative tornano con un’aggiunta entusiasmante: la possibilità di reagire ai brani con emoji.

Quando ascolti un brano da una playlist collaborativa su Apple Music, noterai una nuova icona emoji accanto al titolo del brano. Toccando questa icona, si apre un’interfaccia in stile Tapback, che include anche un’icona “+” per scegliere tra l’intera gamma di emoji disponibili. Questa funzione permette agli utenti di esprimere le loro reazioni ai brani in modo più personale e creativo.

Le reazioni emoji scelte dagli utenti vengono visualizzate accanto al titolo del brano nell’elenco dei brani e nella schermata “In riproduzione”, rendendole visibili a tutti i membri della playlist condivisa. Questo aggiunge un livello di interazione sociale e di espressione personale alle playlist, permettendo agli utenti di condividere non solo la musica, ma anche le loro reazioni emotive ai brani.

L’aggiornamento a iOS 17.3, che include questa nuova funzionalità, è attualmente disponibile per gli sviluppatori per il beta testing. Una beta pubblica è prevista per questa settimana, permettendo a un pubblico più ampio di sperimentare questa entusiasmante aggiunta a Apple Music.

Questa nuova funzionalità di reazione emoji nelle playlist collaborative di Apple Music non è solo un’aggiunta divertente, ma rappresenta anche un passo importante verso un’esperienza utente più coinvolgente e personalizzata. Gli utenti di Apple Music possono ora aspettarsi un livello di interazione più profondo con la musica e con gli altri membri della playlist. Resta da vedere se Apple riuscirà a mantenere questa promessa con il rilascio ufficiale di iOS 17.3.

L’introduzione delle reazioni emoji nelle playlist collaborative di Apple Music in iOS 17.3 beta segna un’evoluzione significativa nella condivisione musicale, offrendo agli utenti un modo più espressivo e interattivo di connettersi attraverso la musica.