Internet potenziato in tutta la casa: ripetitore WiFi Xiaomi al 53% di sconto

Xiaomi fa della versatilità uno dei suoi punti di forza e oggi, su eBay, viene applicato un super sconto del 53% sul suo ripetitore WiFi che viene venduto al costo totale e finale d’acquisto di soli 13,99€.

Ripetitore WiFi Xiaomi: sconto del 53% attivo!

Il Ripetitore WiFi Xiaomi è la soluzione ideale per potenziare la tua rete domestica e ottenere una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa. L’installazione è semplice e veloce: posizionalo vicino al router, accendilo e attendi che la spia gialla lampeggi. Scansiona il QR code per installare l’app e segui le istruzioni. Quando la spia diventa blu, il dispositivo è pronto all’uso. A questo punto, puoi spostarlo nella posizione desiderata senza doverlo configurare nuovamente.

Il Mi Repeater Wi-Fi Pro si collega al router in modalità wireless, ampliando la copertura anche nei punti più difficili da raggiungere, come bagni, balconi e camere da letto. Grazie a questa espansione, garantisce un segnale affidabile e ad alta velocità per tutti i tuoi dispositivi, inclusi notebook, tablet, smartphone, console di gioco e smart TV.

Dotato di antenna esterna 2×2, il ripetitore mantiene una velocità di trasmissione di 300 Mbps, migliorando la stabilità della rete e selezionando automaticamente la connessione migliore per offrirti un’esperienza ottimizzata in qualsiasi momento.

Può supportare fino a 16 dispositivi connessi contemporaneamente, assicurando una connessione stabile ovunque tu voglia guardare un film, seguire le tue serie preferite o fare una videochiamata. Per ottenere il massimo delle prestazioni, puoi utilizzare l’app Xiaomi Home per trovare la posizione ideale tra il router e la zona morta, così da ricevere un segnale forte e stabile.

