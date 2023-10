Instagram e Facebook a pagamento da novembre, la nuova mossa di Meta

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, ha annunciato una svolta epocale nel mondo dei social media, introducendo una versione a pagamento delle sue piattaforme in Europa. A partire da novembre, gli utenti avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza la presenza di annunci pubblicitari. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di Meta, e segna un momento cruciale nella storia dei social media.

Instagram e Facebook a pagamento per chi non vorrà la pubblicità

È importante sottolineare che la versione a pagamento è una possibilità offerta agli utenti, e non un obbligo. La fruizione gratuita dei due social network rimarrà disponibile, con la visualizzazione di inserzioni pubblicitarie più pertinenti. Meta ha lavorato sull’algoritmo che sceglie l’advertising per garantire che, anche nella versione gratuita, gli utenti ricevano annunci il più possibile rilevanti e interessanti.

La decisione di introdurre un piano in abbonamento è una risposta diretta alle normative europee in continua evoluzione in materia di privacy e protezione dei dati. Meta si è impegnata a mantenere le informazioni degli utenti private e sicure, conformemente alle normative UE sulla protezione dei dati. L’abbonamento sarà disponibile a partire dal 6 novembre (data da confermare ufficialmente) per gli utenti residenti in UE, SEE e Svizzera.

Il costo dell’abbonamento varierà in base alla piattaforma utilizzata per l’acquisto: 9,99 euro al mese se sottoscritto dal web, e 12,99 euro al mese se attivato da dispositivi iOS o Android. L’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente, con un costo aggiuntivo per ogni ulteriore account inserito a partire dal 1° marzo 2024.

Questa mossa di Meta rappresenta un passo significativo verso l’era dei social media a pagamento. Sebbene il concetto sia stato introdotto da Elon Musk con Twitter (oggi X), Meta è la prima azienda a implementarlo su larga scala con Facebook e Instagram. Per ora, l’unico vantaggio per gli abbonati sembra essere l’assenza di pubblicità, ma il futuro dei social media potrebbe essere presto riscritto, con

L’introduzione di una versione a pagamento di Facebook e Instagram rappresenta un cambiamento radicale nel panorama dei social media, e potrebbe segnare l’inizio di una nuova era in cui gli utenti hanno maggior controllo sulla loro esperienza online, a fronte di un costo mensile. Resta da vedere come questa novità verrà accolta dal pubblico e quali impatti avrà sul mercato e sulla concorrenza.