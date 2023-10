X lancia due nuovi abbonamenti: uno da 3€ e l'altro da 16€ al mese

X, la popolare piattaforma di social media, ha appena annunciato un’importante novità per i suoi utenti: l’introduzione di nuovi livelli di abbonamento, progettati per adattarsi alle diverse esigenze e preferenze degli utenti. Il livello “Premium” da 8€ al mese rimane l’opzione standard, ma ora si aggiungono due nuove opzioni: il livello Basic a 3€ al mese e il Premium+ a 16€ al mese.

Su X arrivano i piani Basic e Premium+: ecco cosa offrono

Il nuovo livello Basic è pensato per gli utenti più occasionali di X, offrendo un’opzione più accessibile per chi desidera sperimentare alcune delle funzionalità avanzate della piattaforma. A 3€ al mese, gli utenti Basic avranno accesso a post più lunghi, al pulsante di modifica, a temi e icone di app personalizzate. Tuttavia, è importante notare che il segno di spunta di verifica non è incluso in questo pacchetto.

Per gli utenti più esigenti, X ha introdotto il livello Premium+, che offre un’esperienza completamente senza pubblicità nelle schede “Per te” e “Seguiti”. Questo pacchetto di fascia alta ha un costo di 16€ al mese e rappresenta la soluzione ideale per coloro che desiderano godersi la piattaforma senza interruzioni.

Entrambi i nuovi livelli sono disponibili anche con opzioni di abbonamento annuale, offrendo uno sconto del 12% circa rispetto al pagamento mensile. Gli utenti possono sottoscrivere gli abbonamenti direttamente sul sito web di X o tramite acquisti in-app all’interno dell’app X per iPhone e iPad. È importante sottolineare che il prezzo sarà più alto del 30% per gli acquisti in-app, a causa della commissione di Apple.

Con l’introduzione di questi nuovi livelli di abbonamento, X mira a trovare nuove fonti di reddito e a diventare un’azienda più redditizia. Il livello Basic offre un’opzione più economica per gli utenti occasionali, mentre il livello Premium+ si rivolge a coloro che sono disposti a pagare di più per un’esperienza senza pubblicità.

È importante notare che alcune funzionalità, come la verifica e lo schema di pagamento del coinvolgimento, rimangono esclusive dei livelli Premium e Premium+. Questo significa che gli utenti Basic non avranno accesso a queste funzionalità avanzate.

Elon Musk, una figura di spicco nel mondo della tecnologia, ha già espresso l’idea di introdurre un abbonamento annuale di 1 dollaro per tutti gli utenti di X, con l’obiettivo di ridurre bot e spam sulla piattaforma. Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni che questo piano verrà effettivamente implementato.

Con l’introduzione dei nuovi livelli di abbonamento Basic e Premium+, X dimostra di essere attenta alle diverse esigenze dei suoi utenti, offrendo opzioni più flessibili e accessibili. Questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di monetizzazione della piattaforma, e sarà interessante vedere come gli utenti risponderanno a queste nuove opzioni.