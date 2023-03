Cosa ci riserverà il 2023 di Apple? Oltre ai nuovi MacBook Pro e Mac Mini presentati a sorpresa più di un mese fa, possiamo dire con certezza che nel corso dell’anno il gigante di Cupertino svelerà al mondo anche la gamma di iPhone 15. Se parliamo però di indiscrezioni, possiamo affidarci a fonti affidabili del settore, e una in particolare punta la sua scommessa su iMac e MacBook Air di nuova generazione.

Anche iMac e MacBook Air nel 2023 di Apple: parla Gurman

iMac 24″ con M3

A sbottonarsi sul futuro imminente di Apple è il solito Mark Gurman, firma di Bloomberg e – ormai da anni – forse la principale fonte su tutto ciò che riguarda il colosso californiano.

Secondo Gurman, il nuovo iMac non avrà un design rinnovato e non ci saranno nuove colorazioni. La principale novità sarà invece al suo interno, dietro lo splendido display Retina 4,5K da 24 pollici: il chip M3, prodotto da TSMC con processo produttivo a 3 nanometri (quindi più efficiente e performante).

Quando lo vedremo? Per Gurman, nella seconda metà del 2023.

MacBook Air 13″ e 15″

Tra primavera inoltrata ed estate dovrebbe invece fare il suo debutto il MacBook Air di nuova generazione, quasi sicuramente disponibile in due versioni: da 13 e 15 pollici. Entrambe saranno equipaggiate con il sopracitato chip M3 a 3 nanometri. Un bel passo in avanti rispetto all’M2 dell’attuale Air, efficiente sì ma basato su un processo produttivo a 5 nanometri.

Attenzione però, perché non tutto è da dare per scontato. Circolano infatti voci secondo cui il cuore pulsante del MacBook Air 2023 da 15″ sarà in realtà proprio il processore M2, con tutti i rischi di far diventare “obsoleta” questa macchina in tempi record. Se in giro c’è l’M3, perché lanciare un laptop con un processore sì prestante, ma della precedente generazione? Strategia abbastanza insolita, sarà dunque molto interessante scoprire come Apple deciderà di muoversi.

Se l’attesa non fa per te, trovi il MacBook Air con M2 in offerta su Amazon: 1.399€ anziché 1.530€.

