Il "virus Moo" per iPhone si sta diffondendo sempre più rapidamente: come evitare il problema

Il “virus Moo” per iPhone sta facendo il giro della rete. Nelle ultime ore diversi utenti lo hanno segnalato, e il 7 luglio ne ha parlato anche il sito olandese iPhoned.

Il caso riguarda soprattutto chi usa iPhone: attraverso link condivisi su social e chat, alcune impostazioni del telefono vengono modificate fino a dare l’impressione di un’infezione informatica. Ma, almeno secondo le ricostruzioni disponibili, non siamo davanti a un vero malware. Il problema nasce dall’uso scorretto dell’app Comandi di iOS.

Perché il “Moo-virus” non è un virus, ma un comando di iOS

Il cosiddetto “Moo-virus” non installa da solo codice dannoso e, per quanto emerso finora, non può infettare un iPhone solo perché l’utente guarda un video o apre un post. È invece un comando rapido di iOS, cioè una sequenza di azioni creata con l’app Comandi, lo strumento di Apple pensato per automatizzare operazioni ripetitive. In questo caso, però, viene usato per creare scompiglio: attiva lo zoom, cambia i colori, alza il volume e fa partire un suono simile al muggito di una mucca.

Da qui il nome, piuttosto surreale, Moo-virus. La diffusione passa soprattutto da TikTok, messaggi, WhatsApp e link iCloud inviati come scherzo. “Sembrava che il telefono fosse impazzito”, ha raccontato un utente nei commenti ripresi dalla stampa di settore. Il punto è semplice: perché succeda, qualcuno deve aggiungere manualmente quel comando. Oppure deve avere accesso, anche solo per pochi minuti, a un telefono sbloccato.

Zoom, colori invertiti e muggiti: i segnali da non ignorare

I sintomi del Moo-virus su iPhone si riconoscono facilmente, anche perché arrivano quasi sempre tutti insieme. Lo schermo si ingrandisce in modo anomalo, i colori vengono invertiti, il volume sale e dagli altoparlanti parte, a intervalli, un verso di mucca. Più fastidioso che pericoloso, certo. Ma l’effetto può spaventare, soprattutto se non si riesce più a leggere bene lo schermo o a entrare nelle impostazioni. Secondo iPhoned, uno dei nomi con cui il comando è circolato è “HHS School Fights”.

Attenzione però: può essere rinominato in pochi secondi, quindi cercare solo quella dicitura non basta. Apple, nelle indicazioni sull’app Comandi, invita da tempo a fare attenzione ai collegamenti ricevuti da fonti sconosciute. La regola resta quella di sempre: non aggiungere comandi arrivati da profili casuali, non lasciare l’iPhone sbloccato in mano ad altri e, se qualcuno lo ha usato senza permesso, cambiare subito il codice di accesso.

Come eliminare il comando e rimettere a posto l’iPhone

Per rimuovere il Moo-virus, prima di tutto bisogna tornare a usare lo schermo. Se lo zoom è attivo, basta toccare il display con tre dita contemporaneamente per ridurre l’ingrandimento. Poi si apre l’app Comandi, si cerca il comando sospetto e lo si elimina. Se il nome è stato cambiato, meglio controllare gli elementi aggiunti di recente e quelli che intervengono su accessibilità, volume, colori o riproduzione audio. A quel punto resta la parte più noiosa: ripristinare le impostazioni modificate.

Il percorso più rapido è Impostazioni, poi Generali, trasferimento o ripristino dell’iPhone e infine Ripristina tutte le impostazioni. La procedura non cancella foto, app o documenti, ma riporta molte preferenze di sistema com’erano prima. Chi non usa mai l’app Comandi può anche rimuoverla dall’iPhone: basta tenere premuta l’icona e scegliere “Elimina app”. Una scelta drastica, sì. Ma può evitare altri scherzi dello stesso tipo.