Ho confrontato Siri AI con Gemini su iPhone e c'è un vincitore indiscusso

Ho messo a confronto Siri AI e Gemini su iPhone nella giornata di lunedì, usando un iPhone aggiornato e le app disponibili in Italia.

L’obiettivo era semplice: capire quale dei due assistenti sia davvero più utile nelle richieste di tutti i giorni, tra comandi vocali, gestione delle attività e funzioni generative. E, alla fine, un vincitore c’è.

Il test su iPhone: domande quotidiane, comandi vocali e gestione del contesto

Il confronto è partito dalle richieste più normali, quelle che si fanno quasi senza pensarci: “che tempo farà domani?”, “ricordami di chiamare Marco alle 18”, “trova un ristorante aperto qui vicino”, “riassumi questo testo”. Su questo terreno Siri su iPhone resta veloce, soprattutto quando deve agire dentro il telefono. Imposta sveglie, fa partire chiamate, apre app, crea promemoria e legge messaggi senza troppi passaggi. Si vede che è dentro iOS fino in fondo. Poche parole, e l’azione parte.

Il problema arriva quando la domanda diventa meno secca. Chiedendo, per esempio, di organizzare una giornata a Milano con pioggia prevista nel pomeriggio, Gemini ha costruito un percorso più sensato, con alternative al chiuso e tempi realistici tra una tappa e l’altra. Siri, invece, tende ancora a dividere il compito: apre una ricerca, suggerisce un’app, risponde in modo breve. Fa il suo, ma spesso non accompagna davvero l’utente. E alla seconda domanda collegata alla prima, il limite si vede: il filo del discorso si perde più facilmente.

Dove Gemini supera Siri: risposte più complete, continuità e capacità generative

Il vantaggio più evidente di Gemini su iPhone sta nella qualità delle risposte. L’assistente di Google riesce a tenere insieme più informazioni, riscrivere, proporre soluzioni e correggere il risultato strada facendo. Gli si può chiedere di preparare una mail formale, accorciarla, cambiarne il tono e poi trasformarla in un messaggio WhatsApp.

Lo fa senza costringere a ricominciare ogni volta da capo. Nel test, Gemini è andato meglio anche con riassunti, traduzioni, idee per viaggi, spiegazioni tecniche e confronti tra prodotti. Non è infallibile, e le risposte vanno comunque controllate, soprattutto quando entrano in gioco dati, prezzi o informazioni aggiornate. Però il salto si sente. Sembra un assistente nato per conversare, non solo per eseguire ordini. Con Siri AI, almeno nell’uso attuale su iPhone, l’esperienza è più irregolare.

Alcune operazioni sono immediate, altre finiscono sul web o richiedono passaggi in più. Apple ha annunciato negli ultimi anni un’evoluzione più decisa dell’assistente, anche con funzioni legate ad Apple Intelligence, ma la disponibilità cambia in base a lingua, Paese, dispositivo e versione del sistema operativo. E per l’utente italiano, oggi, questo pesa.

Il nodo dell’ecosistema Apple: privacy, integrazione nelle app e margini di recupero

Il punto forte di Siri resta l’ecosistema Apple. L’assistente conosce meglio le impostazioni del telefono, lavora con Calendario, Messaggi, Telefono, Promemoria e Casa, e lo fa dentro quella linea sulla privacy che Apple presenta da anni come un suo tratto distintivo. Per chi usa iPhone, Apple Watch, Mac e AirPods, questa integrazione conta davvero. Non è un dettaglio. Il punto è che un assistente vocale, ormai, non vive più solo di sveglie, timer e chiamate. Gli utenti chiedono testi, sintesi, ragionamenti, suggerimenti legati a quello che stanno facendo. Qui Gemini appare oggi più pronto e più flessibile, anche su un dispositivo non suo come l’iPhone.

Apple ha spazio per recuperare, soprattutto se riuscirà a mettere insieme la profondità di iOS con risposte davvero conversazionali. Per ora, però, il verdetto del confronto è netto: Siri resta più comodo per controllare l’iPhone, ma Gemini è l’assistente migliore quando bisogna pensare, scrivere, capire e portare avanti una conversazione. Ed è lì che oggi si gioca la partita.