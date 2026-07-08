Con un tocco puoi mandare lo stesso messaggio a più contatti su WhatsApp

ITra liste broadcast, gruppi, chat singole e WhatsApp Business, ogni scelta ha una funzione precisa. E usare lo strumento sbagliato può far perdere tempo, creare confusione o mostrare numeri che sarebbe meglio tenere separati.

Il sistema più discreto per inviare lo stesso messaggio a più persone resta la lista broadcast WhatsApp. Il motivo è semplice: ogni destinatario riceve il testo come se fosse una normale chat privata. Gli altri non compaiono, non si vedono tra loro e le eventuali risposte arrivano solo nella conversazione con il mittente. È la soluzione più adatta per comunicazioni non urgenti, inviti, aggiornamenti aziendali, promemoria o piccole newsletter.

Messaggi WhatsApp a più contatti: come fare

Diverso il discorso per i gruppi WhatsApp, nati per far parlare più persone nello stesso spazio. Qui tutti vedono i partecipanti, leggono le risposte e possono intervenire. C’è una cronologia comune, utile per un gruppo di lavoro, una classe, una squadra sportiva o l’organizzazione di un viaggio tra amici. Molto meno comoda, invece, se bisogna proteggere i numeri di telefono o evitare una valanga di notifiche.

Poi c’è la strada più semplice, quasi manuale: le chat singole. Se i destinatari sono pochi, cinque, sei, magari una decina, copiare e ritoccare il messaggio può essere ancora la scelta migliore. Permette di cambiare tono, aggiungere un dettaglio, personalizzare l’apertura. “Ciao Marco” non è “Buongiorno a tutti”. E a volte cambia tutto.

Android, iPhone e WhatsApp Web: come inviare lo stesso messaggio

Su Android, per creare una lista broadcast, bisogna aprire WhatsApp, toccare i tre puntini in alto a destra e scegliere “Nuovo broadcast”. A quel punto si selezionano i contatti, uno alla volta, fino al limite previsto dall’app, poi si conferma con il pulsante verde e si scrive il messaggio. Si possono allegare anche foto, video, note vocali, documenti PDF e file, sempre entro i limiti consentiti dalla piattaforma.

Su iPhone il percorso è leggermente diverso. Dalla schermata principale di WhatsApp si apre il menu dedicato alle liste, si sceglie “Nuovo broadcast” e si aggiungono i destinatari dalla rubrica. Una volta creata la lista, il funzionamento non cambia: il messaggio viene inviato una sola volta, ma arriva come comunicazione individuale. Chi lo riceve non vede gli altri contatti.

Per creare un gruppo WhatsApp, invece, si usa l’icona della matita su iPhone o il pulsante “+” su Android. Poi si seleziona “Nuovo gruppo”, si aggiungono i partecipanti e si inseriscono nome e immagine. Su WhatsApp Web o sull’app desktop per Windows e Mac la procedura è simile: accesso da web.whatsapp.com o dall’app, scansione del QR Code con il telefono, quindi menu in alto e scelta tra “Nuovo gruppo” o “Nuovo broadcast”. In questo caso, la tastiera del computer può fare davvero comodo.

Privacy, limiti e risposte: le differenze da conoscere

La differenza principale riguarda la privacy su WhatsApp. Con il broadcast, i destinatari non sanno chi altro ha ricevuto lo stesso testo. Nel gruppo, invece, ogni partecipante vede gli altri membri e può leggere le risposte. Per questo la lista broadcast è più indicata quando si scrive a clienti, colleghi o conoscenti che non devono per forza entrare in contatto tra loro.

C’è però un dettaglio importante: secondo il funzionamento previsto da WhatsApp, i messaggi inviati tramite broadcast arrivano solo ai contatti che hanno salvato in rubrica il numero del mittente. Se una persona non ha registrato quel numero, potrebbe non ricevere nulla. Il limite indicato per le liste broadcast è di 256 destinatari per lista, lo stesso tetto riportato anche per la composizione dei gruppi nella guida di riferimento.

La gestione, dopo l’invio, è abbastanza lineare. Le liste broadcast restano nella schermata principale e possono essere usate di nuovo. Per eliminarle basta tenere premuta la conversazione e selezionare l’icona del cestino. Prima della conferma, l’app può proporre anche la cancellazione dei contenuti multimediali collegati. Nei gruppi, invece, entrano in gioco anche le impostazioni: amministratori, autorizzazioni, notifiche silenziate. Dettagli piccoli, ma decisivi quando i messaggi iniziano a diventare tanti.

Per chi gestisce clienti, ordini, appuntamenti o promozioni, WhatsApp Business offre strumenti più adatti rispetto all’app standard. È pensata per attività e professionisti e permette di creare un profilo aziendale con indirizzo, orari, sito web ed email. Ci sono anche etichette per organizzare i contatti e messaggi automatici per rispondere più in fretta. Non è solo comodità: aiuta anche a presentarsi in modo più ordinato.

Anche con WhatsApp Business si possono inviare messaggi a più contatti tramite broadcast. Si apre l’app, si entra nel menu, si sceglie “Nuovo broadcast”, si selezionano i destinatari e si invia il testo. Per negozi, studi professionali, artigiani o piccoli servizi locali può essere utile per comunicare cambi di orario, disponibilità, offerte o conferme. Serve però attenzione: il consenso dei destinatari e la pertinenza dei messaggi restano fondamentali, perché una comunicazione utile può diventare in fretta invadente.

La scelta finale, quindi, dipende dall’obiettivo. Broadcast per comunicare in modo riservato, gruppi per discutere insieme, chat singole per messaggi personalizzati, WhatsApp Business per un rapporto più organizzato con i clienti. Lo strumento giusto è quello che fa arrivare il messaggio senza creare rumore.