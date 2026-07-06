Gmail cambia ancora ma questa volta la novità è veramente bizzarra: dovresti ragionare prima di usarla

La novità porta Gemini dentro la posta elettronica e permette di gestire le email con la voce e con l’intelligenza artificiale. Per ora si tratta di un test limitato, in attesa del lancio previsto durante l’estate per gli abbonati ai piani Google AI Pro e Google AI Ultra. L’idea di Mountain View è chiara: far diventare Gmail non solo una casella di posta, ma uno strumento capace di cercare, riassumere, scrivere e collegare documenti senza costringere l’utente a saltare da un’app all’altra.

Che cos’è Gmail Live e perché può cambiare la posta elettronica

Gmail Live porta l’esperienza di Gemini Live direttamente dentro Gmail, con una modalità pensata per parlare in tempo reale con l’assistente di Google. In sostanza, l’utente potrà rivolgersi all’AI dalla propria casella di posta per cercare messaggi, recuperare informazioni, farsi riassumere conversazioni lunghe o preparare una risposta da inviare. Non solo la classica ricerca per parole chiave, quindi. Il funzionamento punta a essere più naturale: “Trova la mail del volo per Berlino”, oppure “riassumimi gli ultimi messaggi del commercialista”.

Secondo quanto mostrato da Google durante l’ultimo keynote, la funzione appare con una nuova icona nel campo di ricerca, accanto al pulsante di Gemini. Basta toccarla e Gmail Live si apre a schermo intero, mettendo al centro i comandi vocali. Ci sono anche i pulsanti per spegnere il microfono o tornare alla posta in arrivo. Un dettaglio pratico, ma importante: Google vuole ridurre i passaggi, perché le email, soprattutto dal telefono, si controllano spesso al volo. In treno, tra una riunione e l’altra, o mentre si fa tutt’altro.

Con Gemini in Gmail, l’utente potrà chiedere all’assistente di trovare informazioni precise nella propria casella: date di viaggio, conferme di prenotazione, ricevute, numeri di tracking o scadenze finite in messaggi ricevuti settimane prima. È forse l’uso più immediato. E anche il più concreto, perché risponde a un problema quotidiano: ritrovare una mail quando non si ricorda più l’oggetto, il mittente o la data esatta.

Poi c’è la scrittura delle email. Google ha spiegato che si potrà dettare a Gmail Live il contenuto di un messaggio e chiedere a Gemini di trasformarlo in un testo più ordinato, più formale o più breve. Una richiesta come “Prepara una risposta dicendo che confermo l’appuntamento di martedì alle 10” potrebbe bastare. A quel punto l’utente potrà rileggere, correggere e inviare. Il passaggio finale, almeno per come è stato mostrato finora, resta nelle mani della persona.

Un altro punto riguarda i riassunti, già presenti in varie forme nei servizi Google. In una conversazione lunga, magari con dieci risposte e allegati sparsi, Gemini potrà tirare fuori i passaggi principali e segnalare eventuali cose da fare. Utile, certo. Ma anche delicato. La precisione dei riassunti sarà uno degli aspetti da controllare nella fase di prova, soprattutto quando le email contengono dati di lavoro, importi, scadenze o istruzioni operative.

Docs, Drive e Keep: cosa potrà fare l’AI dentro l’ecosistema Google

La novità più importante, oltre alla voce, è il collegamento di Gmail Live con gli altri servizi Google: Docs, Drive, Keep e, più avanti, altri strumenti legati a Workspace. L’assistente non dovrebbe limitarsi a leggere le email. Potrà anche recuperare documenti, note e file salvati altrove, mettendoli in relazione con il messaggio che l’utente sta preparando.

Un esempio semplice: se bisogna inviare una mail a un collega e allegare un testo salvato in Google Docs, l’utente potrebbe chiederlo a voce a Gemini, senza aprire Drive, cercare il file e inserirlo a mano. “Allega il documento sul preventivo di giugno”, detta così, e l’assistente dovrebbe trovare il file giusto. Proprio qui, però, si giocherà una parte della fiducia. Dovrà saper distinguere tra documenti simili, evitare allegati sbagliati, rispettare autorizzazioni e permessi di condivisione.

Nelle dimostrazioni pubbliche, Google ha parlato di un flusso unico tra le applicazioni, con Gemini Live come punto di contatto tra voce, contenuti e azioni. È una strada ormai evidente nel mercato: l’intelligenza artificiale non viene più presentata solo come uno strumento per generare testi, ma come un assistente operativo. Una sorta di segreteria digitale. I limiti reali, però, si vedranno quando la funzione sarà usata da milioni di persone, e non solo in presentazioni controllate.

Il rilascio di Gmail Live è partito in forma limitata per alcuni utenti selezionati su Android e iOS, ma Google non ha ancora indicato una data precisa per l’arrivo stabile in Italia. La finestra indicata resta l’estate 2026, con una prima disponibilità per gli abbonati Google AI Pro e Google AI Ultra. Per gli utenti gratuiti, al momento, non ci sono conferme su eventuali versioni ridotte o accessi successivi.

La presenza dell’italiano in Gemini Live fa pensare che anche il mercato italiano possa rientrare tra i primi Paesi coinvolti nel rollout. Da Mountain View, però, non sono arrivate indicazioni definitive. Come spesso accade con i servizi Google, l’attivazione potrebbe andare avanti a scaglioni: prima alcuni account, poi altri, con differenze legate al sistema operativo, alla lingua impostata e al tipo di abbonamento.

Restano aperti anche i nodi della privacy, della gestione dei dati e della precisione delle risposte generate dall’AI. Google dovrà spiegare con chiarezza come verranno trattate le informazioni presenti nelle caselle di posta, quali impostazioni saranno disponibili e fino a che punto Gemini potrà agire sui messaggi senza una conferma esplicita. Per ora la direzione è tracciata: la posta elettronica diventa sempre meno archivio e sempre più spazio di lavoro assistito. La prova vera, però, arriverà quando Gmail Live uscirà dalla fase di test.