WhatsApp cambia ma solo per iPhone: la nuova funzione inedita

Da martedì 7 luglio 2026, nella beta distribuita tramite TestFlight, Meta sta provando una nuova pagina pensata per mettere un po’ d’ordine tra membri, contenuti condivisi e impostazioni. La novità, segnalata da WABetaInfo, è per ora visibile solo a una parte dei beta tester. Il punto è semplice: nei gruppi più pieni di funzioni, trovare quello che serve è diventato spesso una piccola caccia al tesoro. Con questo intervento, WhatsApp prova a ridurre lo scorrimento, separare meglio le voci e rendere più immediati i comandi usati più spesso.

Tre schede per orientarsi: Membri, Media e Impostazioni

La nuova schermata informazioni dei gruppi WhatsApp viene divisa in tre schede principali: Membri, Media e Impostazioni. Non è solo una mano di vernice all’interfaccia. È una riorganizzazione vera e propria di una pagina che, soprattutto nei gruppi più attivi, negli anni si è riempita di voci una sotto l’altra.

Nella scheda Membri finiscono le informazioni sui partecipanti, con un accesso più rapido alla lista degli utenti e agli strumenti legati alla gestione della chat. In Media vengono raccolti foto, video, documenti e contenuti condivisi. Impostazioni, invece, ospita le opzioni operative della conversazione. Una divisione più chiara, più leggibile, e più vicina al modo in cui gli utenti cercano davvero le funzioni.

Secondo quanto emerso dalla beta, Meta vuole alleggerire il senso di confusione nato con l’arrivo, nel tempo, di nuove funzioni per i gruppi WhatsApp su iPhone. Privacy, spazio occupato, temi, contenuti multimediali e controlli di sicurezza erano finiti tutti nella stessa schermata. Ora vengono separati per area, così da rendere la navigazione più rapida anche a colpo d’occhio.

Oltre alle tre schede, WhatsApp sta inserendo nella parte alta della pagina due nuove aree: Preferenze e Privacy. La prima raccoglie le opzioni per personalizzare il gruppo, come il tema della chat, la visibilità dei file multimediali nella galleria del telefono e la gestione dello spazio occupato dalla conversazione. Sono funzioni già presenti, ma finora sparse in punti diversi dell’app.

La sezione Privacy mette invece insieme gli strumenti legati alla sicurezza. Tra questi ci sono il blocco della chat e le informazioni sulla crittografia end-to-end, uno dei pilastri di WhatsApp. L’idea, secondo quanto ricostruito da WABetaInfo, è accorpare le impostazioni simili, evitando passaggi inutili e rendendo più chiaro a cosa serve ogni comando.

La scelta va nella stessa direzione vista negli ultimi mesi. Meta sta cercando di rendere l’esperienza su iOS più simile a quella su Android, dove una riorganizzazione dello stesso tipo era già apparsa in una precedente beta. Nel frattempo sono arrivati anche altri segnali: il nuovo indicatore verde per i contatti online, la barra di navigazione inferiore aggiornata e schermate principali più uniformi tra le due piattaforme.

Gruppi sempre più affollati: perché il restyling può fare la differenza

Il restyling della schermata informazioni risponde a un’esigenza concreta. I gruppi WhatsApp non sono più soltanto chat collettive come qualche anno fa. Nei gruppi di lavoro, nelle chat di classe, nei condomini o nelle community locali passano documenti, immagini, link, messaggi vocali e aggiornamenti continui. A quel punto, anche trovare un file o cambiare un’impostazione può diventare macchinoso.

Nei gruppi con decine o centinaia di partecipanti, l’ordine dell’interfaccia conta. Avere subito davanti Membri, Media o Impostazioni significa perdere meno tempo, soprattutto quando bisogna intervenire in fretta su notifiche, permessi o contenuti condivisi. “La nuova struttura appare pensata per ridurre i passaggi”, ha spiegato WABetaInfo nel segnalare la funzione ai beta tester.

C’è anche un altro aspetto, meno evidente ma importante. Una pagina più ordinata lascia a WhatsApp più margine per aggiungere nuove funzioni senza appesantire ancora la schermata. In questo senso, il ridisegno non è soltanto estetico: può diventare la base per nuovi strumenti, mantenendo però una navigazione più pulita.

La nuova schermata dei gruppi WhatsApp su iPhone è disponibile, al momento, solo per un numero limitato di utenti iscritti al programma WhatsApp Beta per iOS tramite TestFlight. Come accade di solito nelle fasi di prova, il rilascio procede a scaglioni: alcuni tester la vedono già, altri potrebbero riceverla nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.

Meta non ha indicato una data per l’arrivo della funzione nella versione stabile di WhatsApp per iPhone. Il debutto per tutti dipenderà dall’esito dei test e dai feedback raccolti tra gli utenti coinvolti. Se non emergeranno problemi tecnici o difficoltà nell’uso quotidiano, il nuovo layout potrebbe essere esteso più avanti a un pubblico più ampio.

Per chi usa la versione stabile dell’app, quindi, nell’immediato non cambia nulla. La direzione però è chiara: una gestione dei gruppi WhatsApp più ordinata, meno dispersiva e più simile tra iPhone e Android. Un aggiornamento di servizio, certo. Ma per chi passa ogni giorno da una chat all’altra, potrebbe pesare più di quanto sembri.