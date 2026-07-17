Il Digitale Terrestre da stasera ci fa un regalo, completamente gratis: stacca Netflix e mettiti comodo, è tutto vero

Il digitale terrestre ha aggiornato in tutta Italia la lista dei canali disponibili su televisori e decoder tra spostamenti, versioni in HD, numerazioni locali e nuovi servizi gratuiti.

L’obiettivo è rendere più ordinata l’offerta e aiutare chi si è ritrovato con qualche emittente improvvisamente scomparsa dal telecomando. Non serve sottoscrivere un nuovo abbonamento né passare a una piattaforma streaming: è sufficiente avviare una nuova risintonizzazione e controllare la numerazione LCN aggiornata.

La nuova numerazione LCN: cosa cambia tra canali nazionali, locali e versioni HD

La nuova lista del digitale terrestre lascia fermi i primi tasti del telecomando. Rai 1 HD resta sul canale 1, Rai 2 HD sul 2, Rai 3 TGR Regione sul 3. Poi ci sono Rete4 HD, Canale5 HD e Italia1 HD alle posizioni 4, 5 e 6. A seguire LA7 HD al 7, TV8 HD all’8 e NOVE al 9. Dal 10 al 19 resta lo spazio per le emittenti locali, con una griglia che cambia a seconda della zona: a Milano non sarà uguale a Bari, e in un comune di montagna la lista può essere ancora diversa.

Più avanti si ritrovano i canali tematici più noti: 20Mediaset HD al 20, Iris HD al 22, Rai Movie HD al 24, Cielo al 26, poi Real Time, Food Network, Cine34 HD, Focus HD, Boing HD e Sky TG24. La regola, in questi casi, è semplice: se un canale non si vede più, spesso non è sparito davvero. Ha solo cambiato posto. Lo ripetono spesso anche i tecnici dei centri assistenza, sommersi dalle chiamate dopo ogni aggiornamento. Poche parole, ma utili.

Canali in conflitto o provvisori: Rai 4, Rai Premium, Rai News 24 e le posizioni 500

Nella lista aggiornata ci sono anche alcuni casi che possono creare confusione, soprattutto sui televisori meno recenti o sui decoder con ordine automatico. Rai 4 risulta in conflitto LCN con Rai 4 HD. Stesso discorso per Rai Premium e Rai Premium HD, oltre che per Rai News 24 e Rai News 24 HD. In pratica, il televisore può chiedere quale versione salvare. Oppure può decidere da solo, in base al segnale che riceve.

Occhio anche alla fascia dei canali 500, dove finiscono diverse versioni in alta definizione o provvisorie: Rai 1 HD provvisorio è al 501, Rai 2 HD provvisorio al 502, Rai 3 HD provvisorio al 503. Poi Rete4 HD al 504, Canale5 HD al 505 e Italia1 HD al 506. È una parte del telecomando che molti non guardano mai, ma in giornate come queste può tornare utile. Soprattutto se il canale abituale non parte o mostra lo schermo nero. Nella lista compaiono anche servizi radio e canali interattivi, dalle radio Rai in area 700 fino alle versioni regionali di Rai 3 TGR, tra 801 e 823.

Come ritrovare i canali spariti: risintonizzazione, mux e novità Rai in arrivo dal 1 ottobre 2026

Per recuperare i canali spariti, la prima cosa da fare è la più semplice: aprire il menu del televisore o del decoder, entrare in “canali” o “installazione” e avviare la risintonizzazione automatica. In alcuni casi, soprattutto nei condomìni con impianti centralizzati, può servire l’intervento dell’antennista. Oppure va controllata la ricezione dei singoli mux, cioè i pacchetti di frequenze che portano più canali insieme. Se dopo la ricerca compaiono doppioni, meglio scegliere la versione HD, quando c’è e se il televisore la supporta.

Per verificare gli apparecchi più vecchi resta utile il canale 200 Test HEVC main10, pensato proprio per controllare la compatibilità. Intanto la novità più attesa riguarda la Rai: dal 1 ottobre 2026 è previsto l’arrivo di un nuovo canale TV gratis Rai a livello nazionale, secondo quanto annunciato nelle ultime ore. Nessun costo in più per gli utenti. Solo un telecomando da sistemare, magari stasera, con un po’ di pazienza.