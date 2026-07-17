Lidl ti regala l'accessorio che non può mancare in cucina: meno di 5 euro e risolvi il problema

La stampa francese ha acceso i riflettori sugli accessori da cucina Silvercrest, il marchio proprio con cui Lidl copre da anni il piccolo elettrodomestico e gli utensili per la casa, segnalando come alcuni articoli sotto la soglia dei 5 euro meritino un posto fisso in ogni cucina. Anche Le Parisien, nella sua sezione dedicata agli acquisti, ha dedicato spazio a questa fascia di prodotti, confermando un fenomeno che va oltre il semplice prezzo basso: piccoli oggetti pensati per risolvere un problema concreto della vita quotidiana, al costo di un caffè al bar.

Il protagonista di questa categoria è il set di proteggi-padelle, proposto nelle vendite flash a 1,99 euro anziché 3,99 per una confezione da cinque pezzi a forma di stella a sei punte. Il principio è elementare: i dischi si inseriscono tra le padelle impilate nel mobile, impedendo che il fondo di una graffi il rivestimento antiaderente di quella sottostante. Un gesto da due secondi che risolve alla radice uno dei problemi più diffusi e sottovalutati nelle cucine di casa.

Lidl ha in super sconto il prodotto da cucina

Il danno da impilamento, infatti, è la prima causa di morte prematura delle padelle antiaderenti. Un rivestimento graffiato inizia ad attaccare i cibi, cuoce in modo meno uniforme e, secondo le indicazioni dei produttori, andrebbe sostituito quando i segni diventano profondi, perché il materiale sottostante resta esposto. Considerando che una buona padella antiaderente costa dai 20 ai 60 euro, un accessorio da meno di 2 euro che ne allunga sensibilmente la vita ripaga il proprio prezzo decine di volte. È la logica che i francesi riassumono nella formula del piccolo acquisto che cumula grandi effetti.

La selezione Silvercrest sotto i 5 euro non si ferma qui. Nelle stesse operazioni promozionali sono comparsi il set di cinque contenitori salvafreschezza impilabili a 2,99 euro, utili per porzionare gli avanzi e organizzare il frigorifero limitando gli sprechi, e il set di quattro tazze in gres a 3,99 euro invece di 7,99. Prodotti senza pretese estetiche particolari, compatibili con microonde e lavastoviglie dove pertinente, che rispondono alla filosofia dichiarata del marchio: materiali corretti, design semplice e prezzi che permettono di sostituire senza rimpianti ciò che si rompe o si perde.

Chi vuole salire appena di fascia trova poi, sempre a marchio Silvercrest, una gamma di piccoli elettrodomestici che restano sotto i 10 euro: la mandolina multifunzione con sei inserti a 5,99 euro, il tritatutto da 260 watt con funzione tritaghiaccio a 7,99 euro, il macinaspezie elettrico allo stesso prezzo e il cuociuova da sette uova a 9,99 euro. Anche in questo caso il ragionamento è identico: un attrezzo dedicato per ogni gesto della cucina quotidiana, al prezzo complessivo di un singolo gadget di marca.

Il marchio della casa di Lidl si è del resto costruito una reputazione solida anche in Italia, dove la stessa rotazione di offerte arriva puntualmente nei punti vendita e sullo shop online. Gli articoli Silvercrest godono in genere di 3 anni di garanzia, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo, e hanno alle spalle una comunità di appassionati che sui gruppi dedicati alle offerte si scambia segnalazioni su disponibilità e riassortimenti. La regola d’oro resta sempre la stessa: le scorte sono limitate e molti articoli, una volta esauriti, non tornano a scaffale fino alla campagna successiva.

Per chi volesse verificare la disponibilità in Italia, il consiglio è di controllare il volantino della settimana e la sezione casa e cucina del sito, tenendo presente che le promozioni possono variare leggermente tra i mercati europei per prezzi e tempistiche. L’app Lidl Plus, gratuita, segnala inoltre in anticipo le vendite flash riservate agli iscritti, un canale attraverso cui passano ormai molte delle occasioni più aggressive della catena.