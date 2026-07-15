Lidl sorprende i clienti con l'offerta Parkside super scontata: il meglio dei dispositivi ad un prezzo piccolissimo

Da lunedì 13 luglio 2026 è tornato nei negozi Lidl una nuova tornata di offerte dedicate alla linea Parkside, pensata per chi si occupa di piccoli lavori in casa, in garage o in giardino. Il prodotto che più di tutti sta attirando l’attenzione è l’idropulitrice ad alta pressione, proposta a 49 euro con in dotazione ugello standard, lancia, impugnatura a pistola, tubo flessibile da tre metri e raccordo per l’acqua con filtro integrato. Una dotazione essenziale ma sufficiente per i lavori più comuni, dai vialetti alle biciclette fino alle superfici esterne segnate dall’uso.

Accanto all’idropulitrice, il volantino propone il compressore portatile con indicazione digitale a 44 euro per i possessori della carta Lidl Plus, cinque euro in meno rispetto al prezzo pieno. Nella confezione sono inclusi pistola sgonfiatrice, pompa per pneumatici, ago per pallone e diversi adattatori per valvole, pensati soprattutto per chi viaggia spesso in auto o si prepara alle vacanze estive e vuole avere sempre a portata di mano una soluzione rapida in caso di gomma sgonfia.

Offerta Lidl Parkside: il meglio dei dispositivi in sconto

Completa il trio delle offerte più interessanti la lucidatrice orbitale Spot Repair, venduta a 24,99 euro con accessori inclusi, utile per piccoli interventi di ravvivamento della carrozzeria senza dover ricorrere subito a un professionista. Non mancano poi articoli più economici pensati per chi vuole integrare la propria dotazione già esistente: il set di inserti e spugne per lucidatura da 31 pezzi e il set di chiavi a bussola da 13 pezzi, entrambi proposti a 7,99 euro.

Come accade ormai regolarmente con questa linea, la disponibilità dei prodotti cambia da negozio a negozio e dipende dalle quantità effettivamente consegnate ai singoli punti vendita. Gli articoli più richiesti, in particolare l’idropulitrice sotto i 50 euro, tendono a sparire dagli scaffali nel giro di poche ore dall’apertura, un fenomeno già osservato nelle precedenti tornate di offerte Parkside, quando prodotti come aspirapolvere per liquidi e smerigliatrici angolari erano andati esauriti già nella prima mattinata.

Per chi punta a uno di questi articoli, la strategia più efficace resta quella di presentarsi al punto vendita, magari dopo aver controllato in anteprima il volantino specifico del proprio negozio di riferimento, dato che le quantità disponibili non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.