Non fare l'errore di spendere centinaia di euro, da Lidl con 20 euro puoi cucinare dove vuoi

Il prodotto in questione è un tappetino elettrico riscaldante in silicone a marchio Silvercrest, segnalato tra le novità disponibili da Lidl al prezzo di 24,99 euro. Si tratta di una superficie flessibile da 51 x 34,3 centimetri, alimentata a 250 Watt, che offre tre impostazioni di temperatura selezionabili: 60, 80 e 100 gradi centigradi. Il prodotto è coperto da tre anni di garanzia, come indicato dal bollino presente sulla confezione.

A differenza di un piano cottura a induzione, a cui può somigliare a un primo sguardo per la forma piatta e rettangolare, questo tappetino non è pensato per cucinare ad alte temperature, ma per mantenere in caldo pietanze già pronte: zuppe, contorni, piatti principali o intere pentole possono restare sulla superficie riscaldante mentre si aspetta di servirli, evitando che si raffreddino durante una cena con ospiti o un pranzo prolungato.

Lidl a 20 euro ha la soluzione per cucinare ovunque

Le tre soglie di temperatura permettono di calibrare l’intensità del calore in base al tipo di alimento, dal semplice tepore fino a una temperatura più sostenuta per mantenere calde pietanze più corpose.

La superficie in silicone, oltre a essere resistente al calore, ha il vantaggio di poter essere arrotolata o ripiegata per lo stoccaggio, un dettaglio che la rende adatta anche a un uso occasionale, ad esempio per cene all’aperto, buffet estivi o pranzi in giardino, situazioni in cui mantenere i piatti caldi senza avere a disposizione una cucina nelle vicinanze può essere complicato.

Le immagini che accompagnano il prodotto mostrano proprio questo utilizzo: pentole di acciaio con coperchio poggiate sopra il tappetino, ma anche un contesto più informale, con un tagliere di gamberi e un piatto di insalata disposti accanto a una pentola tenuta in caldo sulla stessa superficie.

Sul mercato esistono soluzioni professionali pensate per la stessa funzione, come piastre scaldavivande o basi riscaldanti per la ristorazione, che però hanno solitamente un costo ben più elevato e un ingombro maggiore, pensato più per un uso continuativo in ambito commerciale che per la casa. La proposta di Lidl si posiziona su un registro diverso, quello del piccolo elettrodomestico da tenere a portata di mano per le occasioni in cui serve una soluzione rapida e non troppo ingombrante.

Va detto che, trattandosi di un prodotto identificato come novità e quindi presumibilmente disponibile per un periodo limitato secondo le consuete logiche di rotazione degli assortimenti del discount, chi fosse interessato farebbe bene a verificare la disponibilità nel punto vendita di riferimento nei prossimi giorni. Come per altri articoli di questo tipo, la reale utilità dipenderà molto dalle abitudini di chi lo acquista: chi organizza spesso pranzi conviviali o cene con più portate potrebbe trovarci una soluzione pratica, mentre per un uso saltuario resta comunque un accessorio complementare rispetto ai normali strumenti di cucina.