Il 2025 di Apple: tutte le novità di iPhone 17, Apple Watch e AirPods Pro 3

Settembre si prepara a essere un mese cruciale per il mondo della tecnologia, con Apple pronta a catalizzare l’attenzione globale grazie all’attesissimo evento “Awe dropping”. La data da segnare in rosso è martedì 9 settembre, quando la casa di Cupertino svelerà la sua nuova gamma di prodotti e aggiornamenti software, promettendo una vera e propria rivoluzione per utenti e appassionati. L’attesa è alle stelle, e la domanda che tutti si pongono è: quali sorprese riserverà Apple questa volta?

Il piatto forte dell’evento sarà senza dubbio la presentazione della nuova famiglia iPhone 17, che si preannuncia come il fiore all’occhiello della lineup 2024. Il modello standard, in particolare, spicca per il suo display più ampio e una fotocamera frontale da 24MP, una vera manna per chi ama i selfie di qualità superiore. Ma non è tutto: il nuovo iPhone 17 Air punta tutto su uno spessore ultra-ridotto e un display da 6,6 pollici, conquistando chi desidera un dispositivo elegante e leggero senza rinunciare alle prestazioni. Gli utenti più esigenti, invece, non potranno che rimanere affascinati dall’iPhone 17 Pro, che abbandona il tradizionale bump fotografico in favore di una barra innovativa e introduce il potente processore A19 Pro, pronto a ridefinire gli standard di velocità e reattività. Chiude la parata il mastodontico iPhone 17 Pro Max, che con un design leggermente più spesso ospita una batteria potenziata, perfetta per chi non vuole mai restare a corto di energia.

Non solo smartphone: il palco sarà condiviso anche dagli indossabili, con la nuova Apple Watch Series 11 pronta a sorprendere grazie a un chip più veloce e alla presenza del modem 5G, che apre la strada a una connettività ancora più stabile e rapida. Per chi ama spingersi oltre i limiti, la Apple Watch Ultra 3 promette un’esperienza senza precedenti, con un display maggiorato e l’inedita connettività satellitare per restare sempre collegati, ovunque ci si trovi. Ma Apple non dimentica certo chi cerca un equilibrio tra qualità e prezzo: la Apple Watch SE 3 arriva con un design completamente rinnovato e processori aggiornati, offrendo performance di alto livello a un costo più accessibile.

L’attenzione degli audiofili sarà invece catturata dalle nuove AirPods Pro 3, che alzano ulteriormente l’asticella dell’esperienza d’ascolto. Dotate del chip H3, queste cuffiette true wireless vantano una cancellazione del rumore migliorata e, novità assoluta, il monitoraggio della frequenza cardiaca, il tutto racchiuso in una custodia più compatta che strizza l’occhio alla portabilità senza compromessi.

Il quadro delle novità hardware si completa con alcuni possibili annunci dell’ultimo minuto, che potrebbero includere il debutto di AirTag 2, un Apple TV 4K completamente rinnovato, il tanto atteso HomePod mini 2 e la seconda generazione di Apple Vision Pro. Tutti prodotti che confermano la strategia di Apple di anticipare le esigenze del mercato, consolidando la propria posizione di leader indiscusso nel settore tecnologico.

Sul fronte software, l’azienda non è da meno: a settembre arriveranno i nuovi aggiornamenti iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 e visionOS 26, ognuno ricco di funzionalità inedite e miglioramenti sostanziali. iOS 26, in particolare, promette di rivoluzionare l’esperienza d’uso quotidiana, offrendo un ecosistema ancora più integrato e sicuro, mentre watchOS 26 e visionOS 26 spingeranno ulteriormente le potenzialità degli indossabili e della realtà aumentata targata Apple.

Guardando nel dettaglio, le novità attese per Apple TV 4K e HomePod mini 2 rappresentano la volontà dell’azienda di rafforzare la propria presenza anche nell’intrattenimento domestico, con soluzioni sempre più smart e integrate. Il rinnovato Apple Vision Pro, invece, punta ancora tutto sulla realtà mista, offrendo esperienze immersive e interattive che sembrano uscite da un film di fantascienza.