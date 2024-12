Huawei Band 9: smartwatch dal design premium e tante funzioni (-25%)

Huawei Band 9 è il compagno ideale per chi cerca un dispositivo leggero e performante. Con un peso di soli 14 grammi e uno spessore di 8,99 mm, il cinturino in materiale fluorelastomero è morbido, delicato sulla pelle e progettato per durare nel tempo. Il design traforato e traspirante assicura una vestibilità comoda, con due fibbie per un adattamento perfetto al polso e un look semplice ed elegante.

Grazie alla tecnologia HUAWEI TruSleep 4.0, la Band 9 monitora la qualità del sonno analizzando la frequenza cardiaca, il livello di SpO2, la frequenza respiratoria e la respirazione anomala. Questo ti consente di avere una maggiore consapevolezza del tuo riposo durante la notte.

Il sistema HUAWEI TruSeen 5.5 assicura un monitoraggio della salute più preciso e veloce, con rilevamenti ottimizzati per la frequenza cardiaca e il livello di SpO2, anche durante l’attività fisica. La ricarica rapida è un altro punto di forza: in soli 5 minuti di ricarica puoi utilizzarlo fino a 2 giorni, mentre una ricarica completa in 45 minuti ti permette di utilizzarlo fino a 14 giorni.

Con oltre 100 modalità di allenamento, tra cui nuoto con rilevamento automatico degli stili, la Huawei Band 9 è perfetta per ogni attività fisica, monitorando in tempo reale parametri come la frequenza cardiaca, il numero delle bracciate e lo SWOLF. Inoltre, il nuovo sensore di luce ambientale regola automaticamente la luminosità dello schermo per una visibilità ottimale in ogni situazione.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 25% sullo smartwatch Huawei Band 9 che viene venduto al prezzo totale e finale di 44€.