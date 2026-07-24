Ho smesso di usare HDMI-CEC e la mia TV finalmente funziona correttamente

Nella pratica, però, può provocare accensioni improvvise, cambi di ingresso e problemi audio. Ecco perché, in parecchie configurazioni domestiche, disattivarla può rimettere tutto in ordine.

Sulla carta, HDMI-CEC — cioè Consumer Electronics Control — nasce per togliere fastidi. Si accende una Apple TV, una PlayStation o un lettore multimediale, e il televisore parte da solo. Il ricevitore audio si attiva, l’ingresso giusto viene selezionato, tutto passa dal cavo HDMI.

Niente caccia ai telecomandi tra i cuscini del divano. Il problema è che questo sistema non parla sempre la stessa lingua. Ogni produttore lo ha chiamato e gestito a modo suo: Samsung lo propone come Anynet+, LG come Simplink, Sony come Bravia Sync. Se tutti gli apparecchi sono della stessa famiglia, spesso fila liscio.

HDMI-CEC promette semplicità, ma tra dispositivi diversi può nascere il caos

Ma basta una combinazione molto comune — un televisore Samsung, un amplificatore Pioneer, una Apple TV e magari una console Nintendo — e i comandi cominciano a pestarsi i piedi. A quel punto il telecomando unico smette di essere una comodità e diventa una piccola fonte di guai quotidiani.

Un cavo HDMI viene scollegato dal retro della TV durante la risoluzione di problemi di controllo automatico tra dispositivi.

Il problema più raccontato dagli utenti è quello delle TV che si accendono da sole, magari di notte o quando nessuno sta usando l’impianto. Quel breve “risveglio” viene letto dal televisore o dal ricevitore come un ordine di accensione. Risultato: schermo acceso, ingresso cambiato, soundbar attiva. E nessuno ha premuto un tasto. C’è poi il caso degli ingressi HDMI che cambiano da soli. Il protocollo prevede pochi indirizzi logici per i dispositivi collegati, e oggi si fa presto a riempirli: PS5, Xbox, Nintendo Switch, decoder, chiavette streaming, soundbar.

Quando più comandi arrivano quasi insieme, la TV può scegliere la sorgente sbagliata o “rubare” l’ingresso mentre si sta guardando altro. Una scena tipica: si avvia una partita sulla console, poi il televisore torna allo streaming box. Silenzio per un attimo. Poi la solita irritazione. Anche l’audio può finire nel mezzo.

Alcuni produttori legano le impostazioni CEC alla gestione di eARC, la tecnologia che manda l’audio di qualità dal televisore a soundbar e ricevitori. Così, spegnendo il comando automatico su un solo dispositivo, in certi casi la TV può disattivare anche il canale audio avanzato. E il suono torna dagli altoparlanti integrati, più debole, senza che sia subito chiaro il motivo.

Come spegnere HDMI-CEC su TV, streaming box e console

Per chi si trova alle prese con questi problemi, la strada più semplice è partire dal televisore e disattivare HDMI-CEC. Su Samsung la voce compare di solito come Anynet+, nel menu dedicato ai dispositivi esterni. Su LG bisogna cercare Simplink, nelle impostazioni generali e poi nella sezione dei collegamenti HDMI.

Su Sony, invece, il nome da trovare è Bravia Sync, spesso vicino alle opzioni di accensione automatica della TV e degli apparecchi collegati. Ma non basta fermarsi lì. Anche box e chiavette streaming hanno controlli propri: su Fire TV la funzione si chiama HDMI CEC Device Control, mentre su Roku vanno controllate opzioni come 1-touch play e standby di sistema. Su Apple TV 4K il percorso passa da impostazioni, telecomandi e dispositivi, dove si può disattivare il controllo di TV e ricevitori.

Le console meritano un controllo a parte, perché spesso si riattivano per download o aggiornamenti in background. Su PS5 l’opzione è Enable HDMI Device Link, nel menu HDMI delle impostazioni di sistema. Su Nintendo Switch, invece, la voce da spegnere è Match TV Power State, legata allo stato di accensione del televisore. Si perde un po’ di comodità, certo. Ma l’impianto torna a fare una cosa importante: accendersi quando lo decide l’utente.

Telecomandi universali e smart home: le alternative che danno più controllo

Disattivare HDMI-CEC non vuol dire per forza tornare a una fila di telecomandi sul tavolino. Molti appassionati usano ancora i telecomandi universali, compresi i modelli della linea Logitech Harmony, oggi non più prodotti ma ancora presenti in molte configurazioni home theater.

La differenza è chiara: invece di affidarsi ai comandi che viaggiano nel cavo HDMI, il telecomando parla direttamente con TV, amplificatore, console e lettori tramite infrarossi, radiofrequenza o rete. Così si possono impostare sequenze più precise: accendere prima il ricevitore, aspettare un paio di secondi, scegliere l’ingresso corretto e poi avviare la TV.

Sembra un dettaglio, ma nell’uso di tutti i giorni cambia parecchio. “Meglio un tasto in più che un impianto che decide da solo”, è il ragionamento che torna spesso nei forum dedicati all’home entertainment. Chi ha già una casa connessa può invece passare dalla smart home.

Sistemi come Home Assistant, installati anche su piccoli computer come Raspberry Pi, possono comandare televisori, ricevitori e soundbar tramite rete locale o dispositivi IR/RF, come i blaster universali. In questo modo gli ordini partono secondo routine precise, senza dipendere dai capricci di HDMI-CEC. La promessa del telecomando unico resta in piedi. Solo che, per funzionare davvero, a volte deve uscire dal cavo HDMI.