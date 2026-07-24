L'errore più comune con l'aria condizionata, secondo un esperto: "La stanza si riscalda di nuovo e ci si sveglia sudati"

Spegnere il condizionatore acceso di notte prima di mettersi a letto, convinti di risparmiare sulla bolletta, può essere proprio l’errore che fa ritrovare la camera calda dopo poche ore.
Spegnere il condizionatore acceso di notte prima di mettersi a letto, convinti di risparmiare sulla bolletta, può essere proprio l’errore che fa ritrovare la camera calda dopo poche ore.
Valentina Giungati
Pubblicato il 24 lug 2026
L'errore più comune con l'aria condizionata, secondo un esperto:

Lo ha spiegato l’11 luglio 2026 il tecnico di climatizzazione Carlos Llull, in un video pubblicato sul suo canale YouTube: quando la stanza si scalda di nuovo, il rischio è svegliarsi sudati nel cuore della notte e costringere l’impianto a ripartire da capo.

Il punto, secondo Carlos Llull, è meno complicato di quanto sembri: un impianto di aria condizionata consuma soprattutto all’inizio, quando deve portare giù la temperatura di una stanza calda. Una volta raggiunti i gradi impostati, invece, deve solo mantenerli. Ecco perché spegnere il climatizzatore appena la camera sembra fresca può diventare un finto risparmio. Di notte, pareti, finestre e mobili continuano a restituire calore.

Llull fa un esempio molto chiaro: una stanza a 29 gradi alle dieci di sera, con il condizionatore regolato a 24 gradi. “L’apparecchio lavorerà con forza fino a raggiungere la temperatura programmata”, ha spiegato. Ma se a quel punto lo si spegne, la camera ricomincia a scaldarsi. “Alle tre del mattino ti svegli sudando”, ha detto il tecnico. E il condizionatore deve ripartire da zero, raffreddando di nuovo tutto l’ambiente.

Spegnere il condizionatore prima di dormire: perché può far consumare di più e far dormire peggio

È qui che nasce l’equivoco più comune. Non basta raffrescare la stanza prima di dormire e poi spegnere tutto. In molte case, soprattutto nelle notti più calde, il calore rientra in fretta: dalle finestre, dai muri che hanno preso sole per ore, da un isolamento non proprio efficace. E il fresco se ne va proprio quando servirebbe di più, cioè durante il sonno.

Condizionatore a parete acceso sopra il letto, persona sdraiata sotto un lenzuolo in una camera da letto di notte
Una camera da letto di notte con il condizionatore acceso, simbolo dei dubbi su comfort e consumi durante il sonno estivo.

Il discorso vale ancora di più con i condizionatori inverter, ormai molto diffusi nelle abitazioni. A differenza dei vecchi apparecchi, che si accendevano e spegnevano con cicli più bruschi, gli inverter regolano la potenza. In pratica, quando arrivano alla temperatura scelta, non restano al massimo: rallentano, consumano meno e tengono stabile il livello impostato.

Secondo Llull, molti utenti non sanno bene come funzionano questi modelli e finiscono per usarli nel modo meno conveniente. “Non consumano al 100% per tutta la notte”, ha spiegato parlando degli apparecchi più recenti. Il senso è questo: lasciarli accesi, se regolati bene, può richiedere meno energia che spegnerli e riaccenderli quando la stanza è tornata calda.

La differenza si nota soprattutto nel cuore della notte, quando il sonno è più leggero. Se la temperatura sale, il corpo se ne accorge: ci si scopre, ci si gira, si cerca un po’ d’aria. Poi si riaccende il climatizzatore e l’apparecchio riparte con più forza. Un meccanismo fastidioso e, spesso, nemmeno così vantaggioso.

Naturalmente conta anche la temperatura scelta. Gli esperti consigliano di non scendere troppo, sia per i consumi sia per il benessere. Una regolazione moderata, insieme alla modalità notte o “sleep” quando c’è, permette al condizionatore inverter di lavorare in modo più regolare e meno aggressivo.

Quanto costa tenerlo acceso otto ore e quanto pesa l’isolamento della casa

Ma quanto può costare tenere il condizionatore acceso tutta la notte? Llull propone una stima prudente: un apparecchio da circa 1.500 watt, usato per otto ore e molto sollecitato, può arrivare a costare intorno a un euro di elettricità. È una cifra indicativa, perché il conto finale cambia in base al contratto, alla classe dell’impianto, alla temperatura esterna e a quella impostata.

Il tecnico però insiste su un aspetto che spesso pesa ancora di più: l’isolamento della casa. “Molte volte non è tanto ciò che consuma l’apparecchio, ma il calore che entra in casa”, ha osservato. Se un appartamento prende sole tutto il pomeriggio, ha infissi vecchi o pareti poco isolate, il climatizzatore dovrà faticare di più per mantenere gli stessi gradi.

Tende abbassate nelle ore calde, persiane chiuse sui lati più esposti e finestre aperte solo quando fuori l’aria è più fresca possono alleggerire il lavoro dell’impianto. Sono gesti semplici, ma fanno la differenza. Anche una porta lasciata aperta verso un corridoio caldo può costringere il sistema di climatizzazione a lavorare più del necessario.

Il risparmio, quindi, non dipende solo dal tasto on-off. Dipende da come si tiene la stanza durante il giorno. Una camera protetta dal caldo richiede meno energia la sera. Una stanza lasciata al sole, invece, accumula calore e lo rilascia lentamente durante la notte.

Aria diretta, gola secca e irritazioni: come dormire con il climatizzatore acceso senza problemi

Tenere il climatizzatore acceso mentre si dorme può aiutare a riposare meglio, ma serve un po’ di attenzione. Un getto d’aria fredda puntato sul letto per molte ore può provocare gola secca, naso irritato, tosse, occhi asciutti o quella sensazione di congestione appena svegli. Succede più spesso di quanto si pensi: a volte basta orientare male le alette.

La prima regola è evitare che l’aria colpisca direttamente viso, collo o torace. Meglio mandarla verso l’alto o contro una parete, così si distribuisce nella stanza senza arrivare addosso. Importante anche la pulizia dei filtri: se sono sporchi, il condizionatore rende meno e può peggiorare la qualità dell’aria, soprattutto in camere chiuse per molte ore.

Meglio anche non esagerare con la differenza tra dentro e fuori. Una stanza molto fredda dà sollievo nei primi minuti, ma durante la notte può diventare fastidiosa. La modalità sleep, quando disponibile, alza gradualmente la temperatura o riduce la ventilazione, rendendo il funzionamento più adatto al riposo.

Il consiglio di Llull, in sostanza, non è lasciare l’aria condizionata accesa a caso. È usarla bene: temperatura ragionevole, flusso non diretto, stanza schermata dal caldo e impianto lasciato lavorare con continuità quando serve. Così si evita il classico risveglio delle tre del mattino, sudati, con la camera di nuovo calda.

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