L'errore più comune con l'aria condizionata, secondo un esperto: "La stanza si riscalda di nuovo e ci si sveglia sudati"

Lo ha spiegato l’11 luglio 2026 il tecnico di climatizzazione Carlos Llull, in un video pubblicato sul suo canale YouTube: quando la stanza si scalda di nuovo, il rischio è svegliarsi sudati nel cuore della notte e costringere l’impianto a ripartire da capo.

Il punto, secondo Carlos Llull, è meno complicato di quanto sembri: un impianto di aria condizionata consuma soprattutto all’inizio, quando deve portare giù la temperatura di una stanza calda. Una volta raggiunti i gradi impostati, invece, deve solo mantenerli. Ecco perché spegnere il climatizzatore appena la camera sembra fresca può diventare un finto risparmio. Di notte, pareti, finestre e mobili continuano a restituire calore.

Llull fa un esempio molto chiaro: una stanza a 29 gradi alle dieci di sera, con il condizionatore regolato a 24 gradi. “L’apparecchio lavorerà con forza fino a raggiungere la temperatura programmata”, ha spiegato. Ma se a quel punto lo si spegne, la camera ricomincia a scaldarsi. “Alle tre del mattino ti svegli sudando”, ha detto il tecnico. E il condizionatore deve ripartire da zero, raffreddando di nuovo tutto l’ambiente.

Spegnere il condizionatore prima di dormire: perché può far consumare di più e far dormire peggio

È qui che nasce l’equivoco più comune. Non basta raffrescare la stanza prima di dormire e poi spegnere tutto. In molte case, soprattutto nelle notti più calde, il calore rientra in fretta: dalle finestre, dai muri che hanno preso sole per ore, da un isolamento non proprio efficace. E il fresco se ne va proprio quando servirebbe di più, cioè durante il sonno.

Una camera da letto di notte con il condizionatore acceso, simbolo dei dubbi su comfort e consumi durante il sonno estivo.

Il discorso vale ancora di più con i condizionatori inverter, ormai molto diffusi nelle abitazioni. A differenza dei vecchi apparecchi, che si accendevano e spegnevano con cicli più bruschi, gli inverter regolano la potenza. In pratica, quando arrivano alla temperatura scelta, non restano al massimo: rallentano, consumano meno e tengono stabile il livello impostato.

Secondo Llull, molti utenti non sanno bene come funzionano questi modelli e finiscono per usarli nel modo meno conveniente. “Non consumano al 100% per tutta la notte”, ha spiegato parlando degli apparecchi più recenti. Il senso è questo: lasciarli accesi, se regolati bene, può richiedere meno energia che spegnerli e riaccenderli quando la stanza è tornata calda.

La differenza si nota soprattutto nel cuore della notte, quando il sonno è più leggero. Se la temperatura sale, il corpo se ne accorge: ci si scopre, ci si gira, si cerca un po’ d’aria. Poi si riaccende il climatizzatore e l’apparecchio riparte con più forza. Un meccanismo fastidioso e, spesso, nemmeno così vantaggioso.

Naturalmente conta anche la temperatura scelta. Gli esperti consigliano di non scendere troppo, sia per i consumi sia per il benessere. Una regolazione moderata, insieme alla modalità notte o “sleep” quando c’è, permette al condizionatore inverter di lavorare in modo più regolare e meno aggressivo.

Quanto costa tenerlo acceso otto ore e quanto pesa l’isolamento della casa

Ma quanto può costare tenere il condizionatore acceso tutta la notte? Llull propone una stima prudente: un apparecchio da circa 1.500 watt, usato per otto ore e molto sollecitato, può arrivare a costare intorno a un euro di elettricità. È una cifra indicativa, perché il conto finale cambia in base al contratto, alla classe dell’impianto, alla temperatura esterna e a quella impostata.

Il tecnico però insiste su un aspetto che spesso pesa ancora di più: l’isolamento della casa. “Molte volte non è tanto ciò che consuma l’apparecchio, ma il calore che entra in casa”, ha osservato. Se un appartamento prende sole tutto il pomeriggio, ha infissi vecchi o pareti poco isolate, il climatizzatore dovrà faticare di più per mantenere gli stessi gradi.

Tende abbassate nelle ore calde, persiane chiuse sui lati più esposti e finestre aperte solo quando fuori l’aria è più fresca possono alleggerire il lavoro dell’impianto. Sono gesti semplici, ma fanno la differenza. Anche una porta lasciata aperta verso un corridoio caldo può costringere il sistema di climatizzazione a lavorare più del necessario.

Il risparmio, quindi, non dipende solo dal tasto on-off. Dipende da come si tiene la stanza durante il giorno. Una camera protetta dal caldo richiede meno energia la sera. Una stanza lasciata al sole, invece, accumula calore e lo rilascia lentamente durante la notte.

Aria diretta, gola secca e irritazioni: come dormire con il climatizzatore acceso senza problemi

Tenere il climatizzatore acceso mentre si dorme può aiutare a riposare meglio, ma serve un po’ di attenzione. Un getto d’aria fredda puntato sul letto per molte ore può provocare gola secca, naso irritato, tosse, occhi asciutti o quella sensazione di congestione appena svegli. Succede più spesso di quanto si pensi: a volte basta orientare male le alette.

La prima regola è evitare che l’aria colpisca direttamente viso, collo o torace. Meglio mandarla verso l’alto o contro una parete, così si distribuisce nella stanza senza arrivare addosso. Importante anche la pulizia dei filtri: se sono sporchi, il condizionatore rende meno e può peggiorare la qualità dell’aria, soprattutto in camere chiuse per molte ore.

Meglio anche non esagerare con la differenza tra dentro e fuori. Una stanza molto fredda dà sollievo nei primi minuti, ma durante la notte può diventare fastidiosa. La modalità sleep, quando disponibile, alza gradualmente la temperatura o riduce la ventilazione, rendendo il funzionamento più adatto al riposo.

Il consiglio di Llull, in sostanza, non è lasciare l’aria condizionata accesa a caso. È usarla bene: temperatura ragionevole, flusso non diretto, stanza schermata dal caldo e impianto lasciato lavorare con continuità quando serve. Così si evita il classico risveglio delle tre del mattino, sudati, con la camera di nuovo calda.