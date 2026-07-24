Ho testato tutti i trucchi più diffusi per aumentare la velocità di internet: sono tutti falsi tranne uno

Per rendere la connessione più stabile e veloce, però, non servono per forza interventi complicati. Spesso bastano alcune mosse mirate su router, impostazioni e sicurezza.

La prima cosa da guardare è anche quella che molti ignorano: dove si trova il router Wi-Fi. Se è finito in un angolo, dietro la televisione o chiuso dentro un mobile, il segnale parte già penalizzato. Meglio metterlo in una zona centrale della casa, sollevato da terra, su una mensola o su un ripiano libero. Lontano, per quanto possibile, da muri spessi, superfici metalliche e grovigli di cavi.

Come aumentare veramente la funzionalità della connessione

Il segnale wireless non attraversa tutto allo stesso modo. Pareti portanti, specchi, acquari, elettrodomestici e alcuni mobili possono indebolire la connessione Internet. Anche il forno a microonde, quando è acceso, può creare disturbi: usa frequenze vicine a quelle di molti modem domestici. “L’ho spostato dal corridoio al soggiorno e la videochiamata non si blocca più”, raccontano spesso gli utenti nei forum tecnici. A volte bastano davvero due metri.

Un router posizionato in alto e in spazio aperto per migliorare stabilità e velocità del Wi‑Fi domestico.

Conta anche l’altezza. Un modem router appoggiato a terra, magari vicino a prese multiple e cavi, lavora peggio. Se l’abitazione è su più piani, conviene provarlo in una posizione intermedia e fare qualche test stanza per stanza. Solo così si capisce dove il segnale arriva meglio e dove invece fatica.

2,4 e 5 GHz, canali e priorità: le impostazioni da controllare

Una volta sistemato il router, vale la pena entrare nelle impostazioni della rete. Le reti domestiche più recenti usano di solito due bande: 2,4 GHz e 5 GHz. La prima arriva più lontano e supera meglio le pareti, ma soffre di più le interferenze. La seconda è più veloce, però dà il meglio quando il dispositivo è vicino al router.

Per questo un computer usato per lavorare da casa o una smart TV in salotto possono andare sulla rete 5 GHz. Sensori, stampanti o dispositivi più lontani possono invece restare sulla banda 2,4 GHz. Non serve essere esperti: nella maggior parte dei pannelli di gestione, accessibili dal browser o dall’app del gestore, le opzioni sono indicate in modo abbastanza chiaro. Dare nomi diversi alle due reti aiuta, per esempio “Casa_2G” e “Casa_5G”. Una piccola cosa, ma pratica.

C’è poi la questione dei canali Wi-Fi. In condominio, soprattutto la sera, tante reti vicine possono sovrapporsi e rallentarsi tra loro. Cambiare canale e sceglierne uno meno affollato può ridurre le interferenze. Alcuni router lo fanno da soli, altri permettono di intervenire a mano. Nei modelli più recenti c’è anche la priorità ai dispositivi, spesso chiamata QoS: serve a dare più banda al laptop di lavoro, alla console o alla TV durante lo streaming.

Ripetitori, Powerline o router nuovo: quando il segnale non basta

Se, nonostante questi accorgimenti, il segnale Wi-Fi resta debole in alcune stanze, può essere il momento di usare un accessorio. Il ripetitore Wi-Fi è la soluzione più conosciuta: si attacca a una presa elettrica e rilancia il segnale del router verso le zone meno coperte. Funziona bene in appartamenti di medie dimensioni, a patto di metterlo dove riceve ancora un segnale stabile. Non nel punto già “morto”.

Nelle case grandi, su più piani o con pareti molto spesse, può essere più efficace un sistema Powerline. In questo caso Internet passa attraverso l’impianto elettrico: un adattatore si collega al router, l’altro alla presa nella zona da raggiungere. La resa non è sempre uguale in ogni abitazione, perché dipende anche dalla qualità dell’impianto elettrico. Ma in molti casi risolve problemi che un semplice ripetitore non riesce a superare.

Infine c’è il router. Se ha molti anni, non riceve più aggiornamenti o non supporta standard recenti come Wi-Fi 6, cambiarlo può fare la differenza. Non conta solo la velocità massima scritta sulla scatola. Pesano anche la capacità di gestire molti dispositivi insieme, la copertura e la stabilità quando la rete è sotto pressione. In una casa con smartphone, tablet, computer, smart TV e console, un vecchio modem può diventare il vero collo di bottiglia.

Test, password e rete ospite: il Wi-Fi va controllato ogni tanto

Una rete domestica efficiente non si controlla solo quando si blocca un film o cade una riunione su Teams. Le app per misurare la potenza del segnale Wi-Fi aiutano a individuare le stanze più deboli e a capire se spostare router o ripetitore è servito davvero. Il test andrebbe fatto in momenti diversi della giornata, perché il traffico cambia. Alle 21, in un palazzo pieno di reti attive, il risultato può essere molto diverso rispetto al mattino.

La manutenzione passa anche dalla sicurezza. Cambiare ogni tanto la password Wi-Fi, usare una chiave robusta e attivare la crittografia più aggiornata disponibile sono mosse semplici, ma importanti. Servono a proteggere la rete e a evitare accessi non autorizzati. Per chi viene a casa conviene creare una rete ospite, separata da quella principale: gli ospiti si collegano senza entrare nella rete dove ci sono computer, hard disk condivisi o dispositivi di lavoro.

Poi ci sono gli aggiornamenti. Router, smartphone, computer e smart TV dovrebbero riceverli con regolarità, perché spesso correggono problemi di stabilità oltre a falle di sicurezza. Anche un riavvio programmato, ogni tanto, può aiutare a liberare memoria e a ristabilire connessioni incerte. Non fa miracoli, certo. Ma insieme a un router messo bene, alle impostazioni giuste e a una rete ordinata, può trasformare un Wi-Fi instabile in una connessione molto più affidabile nella vita di tutti i giorni.