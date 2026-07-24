Il consumo energetico fantasma potrebbe costarti centinaia di euro all'anno: ecco come individuarlo e fermarlo

Una presenza silenziosa che finisce nelle bollette domestiche in Italia e in Europa. Secondo l’Idae, l’Istituto spagnolo per la diversificazione e il risparmio energetico citato da Endesa, può pesare tra il 7% e l’11% dei consumi elettrici di una casa, pari a circa 300 kWh all’anno. In fattura non compare come voce a parte. Si aggiunge al resto, giorno dopo giorno.

Il consumo fantasma, chiamato anche standby power, è l’energia assorbita da televisori, computer, console, caricabatterie, stampanti e piccoli elettrodomestici quando non vengono usati ma restano collegati alla rete elettrica. Il segnale più noto è la classica spia rossa del televisore o della console.

Sembra poca cosa. In realtà dice che l’apparecchio non è spento davvero. In molti dispositivi alcuni componenti restano alimentati per permettere l’avvio rapido, tenere l’orologio digitale, ricevere il segnale del telecomando o conservare impostazioni e connessioni.

Consumo fantasma, la corrente che resta accesa anche quando tutto sembra spento

Il punto, in una casa normale, non è il singolo watt consumato durante la notte. È la somma. Un caricatore lasciato nella presa, una stampante dimenticata accesa nello studio, il microonde con l’orologio sempre acceso, il router che continua a lavorare anche quando nessuno naviga: messi insieme, questi piccoli consumi diventano kWh inutili. “Non si vede, quindi si tende a ignorarlo”, ha spiegato un consulente energetico citato nei materiali informativi delle utility.

Una multipresa con dispositivi collegati e luci di standby evidenzia i consumi fantasma che incidono sulla bolletta di casa.

La differenza, spesso, si nota solo confrontando i consumi mese per mese. Magari dopo una vacanza. O dopo aver staccato qualche presa.

Router, stampanti, microonde e console: chi consuma anche da spento

Non tutti gli apparecchi pesano allo stesso modo sul consumo in standby. Secondo i dati riportati dall’Organización de Consumidores y Usuarios spagnola, tra i dispositivi più energivori quando restano collegati ci sono le stampanti, che possono arrivare a circa 52,6 kWh all’anno in modalità inattiva.

Seguono il router Wi-Fi e l’impianto stereo, entrambi intorno ai 35 kWh annui. Poi il robot aspirapolvere, con circa 23 kWh, il microonde con 22 kWh, il computer con 16 kWh e la console per videogiochi con 15 kWh. Il televisore, a sorpresa, spesso incide meno: circa 2 kWh all’anno, sempre secondo le stime citate.

La ragione cambia da un apparecchio all’altro. Il router resta acceso per mantenere la connessione, anche nel cuore della notte. Una console può tenere attivi aggiornamenti, ricezione dei comandi o avvio rapido. Il microonde alimenta display e orologio digitale; la macchina del caffè programmabile fa lo stesso.

Per frigoriferi e congelatori il discorso è diverso: devono restare in funzione, non si possono staccare quando si vuole. In quel caso si può intervenire in altri modi: temperatura corretta, guarnizioni in buono stato e posizione dell’elettrodomestico lontana da fonti di calore, come forno o termosifoni.

Sprechi nascosti, come scoprirli stanza per stanza

Per trovare il consumo nascosto non serve trasformare la casa in un laboratorio. Il primo controllo è il più semplice: guardare. Spie di standby, display accesi, alimentatori caldi al tatto, trasformatori inseriti senza motivo. In salotto vale la pena controllare televisore, decoder, soundbar, console e router.

Nello studio, invece, computer, monitor, stampante e caricabatterie. In cucina i sospetti più frequenti sono microonde, macchina del caffè, fornetto elettrico e piccoli apparecchi con timer o schermi digitali.

Chi vuole un numero preciso può usare un misuratore di consumo elettrico, un piccolo dispositivo da mettere tra la presa e l’apparecchio. Costa in genere poche decine di euro e mostra quanti watt vengono assorbiti in tempo reale. Anche alcune prese smart fanno lo stesso tramite app, con grafici giornalieri e settimanali.

La prova può essere fatta stanza per stanza, magari la sera, quando la casa è più silenziosa e molti dispositivi non sono in uso. “Ho scoperto che la stampante consumava anche se non la toccavo da giorni”, ha raccontato un utente in un forum dedicato al risparmio energetico. Una frase semplice, ma piuttosto comune.

Ciabatte, prese intelligenti e piccoli gesti per tagliare i kWh inutili

La prima difesa contro il consumo fantasma è staccare dalla presa quello che non serve. Non sempre è comodo, è vero. Per questo le ciabatte con interruttore restano una soluzione pratica, soprattutto dietro la televisione o sotto la scrivania: con un solo gesto si toglie corrente a più apparecchi, evitando che restino in standby per tutta la notte.

Le versioni più avanzate riconoscono l’inattività e spengono automaticamente i dispositivi collegati. Le prese intelligenti, invece, permettono di programmare accensione e spegnimento dal telefono, per esempio su stampanti, boiler elettrici, lampade e piccoli elettrodomestici.

Poi ci sono le abitudini di tutti i giorni. Spegnere davvero il computer, disattivare l’“avvio rapido” di televisori e console, scollegare i caricabatterie quando non servono, non lasciare display e timer accesi senza motivo. Non vuol dire rinunciare alla comodità. Vuol dire togliere corrente a ciò che, in quel momento, non sta facendo nulla.

Nell’arco di un anno, soprattutto nelle case piene di dispositivi connessi, il risparmio può farsi sentire sulla spesa elettrica. E c’è anche un tema di sicurezza: meno trasformatori alimentati, meno surriscaldamenti, meno prese cariche senza controllo. Piccoli gesti, ripetuti. È così che la corrente invisibile smette di pesare sulla bolletta.